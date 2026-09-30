VIDEO. Le retour façon missile M51 de Louis Rees-Zammit pour sauver un essai

Au rayon des joueurs surcotés, il détient probablement la palme. Non, Louis Rees-Zammit n’est pas un mauvais joueur de rugby, mais le Gallois est assurément assez loin d’être l’un des meilleurs ailiers de la planète comme il est régulièrement vendu.

Ce qu’on ne peut pas lui enlever en revanche, c’est que joueur de Bristol est une star de notre sport qui possède des qualités athlétiques rares. A ce titre, l’ailier de 25 ans est très certainement dans le 3 des joueurs les plus rapides de la planète actuellement.

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Il l’a encore prouvé le week-end dernier, lors de la rencontre de son équipe face à Sale. Sur un ballon de récupération poussé loin devant au pied par les Sharks, LRZ n’a pas eu le moindre mal à rattraper la dizaine de mètres de retard qu’il avait au départ sur l’explosif Aaron Reed.

38,38km/h durant la pré-saison

Quand on sait que ce dernier est l’un des joueurs les plus explosifs du championnat d’Angleterre, cela laisse imaginer le gaz de Rees-Zammit. Lequel a certainement dû s’approcher d'une vitesse supersonique sur l’action, lui qui a été flashé à 38,38km/h durant la pré-saison avec Bristol.

Lors de ce match, celui qui avait tenté l’aventure au football américain en 2024 a brillé et largement contribué à la victoire de son équipe (24 à 34) puisqu’il a aussi inscrit 2 essais.

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Et c’est peut-être là que se trouve le vrai défi de Rees-Zammit dans les prochains mois. En novembre, le pays de Galles recevra le Japon, la Nouvelle-Zélande puis l’Australie dans le Nations Championship, avant de basculer quelques semaines plus tard vers un nouveau Tournoi des 6 Nations.

Dans une sélection encore en reconstruction, LRZ ne pourra pas se contenter d’être le finisseur supersonique qu’on décale dans son couloir. À 25 ans et avec son expérience, il doit désormais peser davantage sur les matchs et devenir l’un de ceux capables d’aider le XV du Poireau à relever la tête.