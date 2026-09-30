108kg mais plus rapide qu'un SoleX et qu'un Fendt 822 : Les chiffres fous qui montrent l'athlète unique qu'est Sekou Macalou

On savait que ce serait quoiqu'il en coûte sa dernière saison. Mais on aurait aimé évidemment qu'un tel représentant du rugby français puisse sortir par la grande porte et foule encore les terrains quelques fois. Pourtant, d'après les informations de Rugbyrama, Sekou Macalou pourrait en avoir fini avec le rugby, en délicatesse avec une hanche et probablement arrivé au bout de ce qu'il cherchait dans le monde professionnel.

Si le mystérieux et facétieux 3ème ligne de 31 ans a réagi avec vigueur a cette annonce sans son consentement mais sans démentir formellement l'information pour l'heure, l'homme aux 50 essais en Top 14 reste l'un des plus beaux athlètes que le championnat a connu lors de la dernière décennie. Un avant de 1m95 pour 108kg, aérien, mobile, robuste et (très) rapide, capable de toucher les 38km/h à son prime physique.

42km/h, "on me dit que c'est du jamais vu" : cet ancien joueur de France 7 va-t-il viser les JO 2028 ?

"Ce sont les données GPS qui le disent. Oui, c’était le record de l’équipe", confiait-il à Rugbyrama lors d'une rare prise de parole en 2019. Le genre de stats qui feraient rougir 90% des ailiers de notre championnat. Poste auquel cette figure du Stade Français a déjà dépanné, même au niveau international.

Alors pour mieux comprendre à quel point Sekou est un garçon à part physiquement, regardons quelles espèces du règne animal l'enfant de Sarcelles surclasserait à la course. Tout en suivant le chemin du roi... #bucolique

Le vélib sur Paris : sans déconner, t'as déjà vu un gringo dépasser les 30km/h avec son sac de course dans le porte-bagage et le gilet en laine autour des épaules, toi ? Nous, jamais !

Un VéloSoleX : Là encore, si t'es pressé, il vaut mieux se déplacer à la vitesse de Sekou servi dans un couloir qu'en mob. Surtout vu l'état de la chaussée en descendant la colline du Kikiriki en face de chez Luciole...

Un Fendt 822 : l'amour est dans le pré a repris et ça nous fait penser que sur les routes de campagne de Lectoure, on a rarement vu un tracteur chargé dépasser les 40km/h. Sauf pour ceux qui tournent au WD40 depuis qu'un plein d'essence est devenu plus cher qu'une place pour aller voir jouer le Stade Toulousain en Catégorie 1.

La Micheline qui entre en gare de Vielmur-Sur-Agout : Elle est technique celle-là...

À l'échelle du championnat, Macalou avait donc tout du bolide du Top 14 : plus rapide que Damian Penaud ou juste au cul de LBB par exemple, tout en approchant des 110kg. Des qualités physiques hors normes qui laissent imaginer ce qu'un tel profil aurait pu donner dans une discipline de sprint s'il avait suivi cette voie.

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Mais pour Sekou, le rugby avait plus de valeur. En espérant qu'il puisse le prouver encore quelques fois cette saison en Top 14, si son corps le lui permet...