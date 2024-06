TRANSFERT. PROD2. Jamais rassasié, le CA Brive en pôle pour la venue d’un numéro 8 Springbok ?

Selon le média local SA Rugby Magazine, un numéro 8 sud-africain international devrait débarquer à Brive.

Quand y’en a plus, y’en a encore ! Tel pourrait le slogan du recrutement briviste, qui affole le marché. Qualifié in extremis pour les phases finales et finalement éliminé par Béziers en barrage, le CA Brive sort tout juste d’une saison globalement décevante.

Si la qualif’ et la série de victoires tardives ont redonné du baume au cœur aux Coujoux, le résultat est faiblard, à l’arrivée, pour un club avec de telles prétentions. Un échec que les Corréziens comptent bien ne pas revivre la saison prochaine, alors qu’ils disposeront de l’équipe la plus compétitive jamais observée en ProD2, sur le papier.

RUGBY. Lawes, Bosch, Moriarty... La compo probable de Brive va apeurer la Pro D2 l'an prochain !

Car malgré son effectif déjà XXL pour la division ainsi que la douzaine de recrues annoncées - dont certains grands noms comme Courtney Lawes et Curwin Bosch, ou très prometteurs comme Zaccharie Affane - Brive n’en aurait pas fini avec les signatures.

Ainsi, d’après le média local SA Rugby Magazine, le 3ème ligne sud-africain Sikhumbuzo Notshe devrait débarquer à Amédée-Domenech à l’intersaison. Le numéro 8 de 31 ans, qui a connu 5 sélections avec l’Afrique du Sud en 2018, est un solide client à son poste : mobile, explosif et adroit, il était notamment titulaire avec les Sharks l’an dernier, lors du quart de finale de Champions Cup face à Toulouse.

Si l’information venait à être confirmée, il pourrait former la meilleure 3ème ligne du championnat (et la plus expérimentée) aux côtés de Lawes et Moriarty. Une recrue qui confirmerait s’il le fallait encore les ambitions de montée directe la saison prochaine en Top 14, même s’il pourrait falloir "dégraisser" en non-JIFF avant cela.

Peut-être qu’un des Fidjiens Warren-Vosayaco ou Sadrugu devrait alors laisser sa place et trouver un autre point de chute. Affaire à suivre…