Top 14. Perpignan - Bordeaux à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Le coup d'envoi du match entre Perpignan et Bordeaux sera donné samedi 26 septembre à 14h30 au stade Aimé-Giral, pour le compte de la quatrième journée de Top 14.

Les Catalans y accueilleront des Girondins en confiance après leur large succès face à Paris (40-10), alors qu'eux-mêmes restent sur une lourde défaite à Montpellier (50-13).

La rencontre sera diffusée en direct sur Canal+ Sport. Ce rendez-vous du début d'après-midi permettra de voir si l'USAP, dont l'effectif pourrait être remanié par plusieurs absences, peut créer la surprise face à un adversaire qui a remporté quatre des cinq derniers duels.

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L'état de forme des clubs

Perpignan alterne le chaud et le froid depuis la reprise. Les Catalans se sont inclinés de deux points à Paris (28-26) lors de la J1, ont battu Castres (43-29) à domicile, puis ont subi un revers lourd à Montpellier (50-13) samedi dernier.

À domicile, l'USAP reste sur trois victoires lors de ses cinq derniers matchs, dont les deux dernières face à Castres.

Bordeaux affiche un visage tout aussi contrasté. Les Girondins ont écrasé le Racing 92 (64-5) puis Paris (40-10), mais ils ont été balayés à Toulouse (48-12) lors de la J2.

À l'extérieur, leur bilan récent est mitigé : deux victoires (à Bayonne, 40-38, et à Lyon, 21-17) pour trois défaites sur les cinq derniers déplacements, à Toulouse, Toulon et La Rochelle.

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Dernières confrontations

L'historique penche nettement en faveur de Bordeaux, vainqueur de quatre des cinq dernières rencontres. Lors de la saison passée, l'UBB s'est imposée à Perpignan (27-12) en octobre, puis à domicile (37-32) en mai, dans un match plus serré.

La seule victoire catalane remonte à juin 2024 (37-30), tandis que Bordeaux avait déjà dominé les deux autres duels, dont un 66-12 en octobre 2024.