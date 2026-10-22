TOP 14. 40 points de moyenne : Toulon peut-il contrer l’armada offensive de la Section Paloise ?

Le Rugby Club Toulonnais s’attaque à un sacré morceau. Ce samedi soir, à Mayol, le RCT reçoit une Section Paloise qui fait feu de tout bois depuis le début de saison.

Avec 40 points de moyenne inscrits jusqu’ici, les Béarnais possèdent une force de frappe impressionnante, qu’ils ont confirmé en passant un 41 à 17 à Leicester en Champions Cup. De quoi donner quelques sueurs froides aux hommes de la Rade.

La ligne d'attaque paloise ne pardonnera rien

Car Toulon ne respire pas encore la sérénité cette saison. Son rugby manque souvent de maîtrise et de constance, tandis que Pau enchaîne les prestations offensives impressionnantes. Les Varois devront donc trouver les solutions pour contenir une équipe capable de punir la moindre erreur.

88 de vitesse, 90 de grinta : la carte FUT pour mieux connaître Rodrigo Marta, la comète portugaise qui surprend le Top 14

D’autant que de cette armada, jaillissent certains offensifs qui feraient baver les supporters du RCT en ce début de saison morose offensivement, dans le Var. Entre les relances d’Attissogbe, les pattes de Grandidier dans les couloirs ou le danger créé partout et souvent conclu par Marta (8 essais en 6 matchs cette saison !), la moindre étincelle peut faire mouche. Quand le paquet d’avants palois, emmené par Beka Gorgadze et l’ancien toulonnais Facundo Isa, a désormais du vrai répondant.

Jaminet, match winner ?

Alors, le RCT saura-t-il contenir les flèches paloises et être réaliste pour l’emporter à Mayol ? Sa victoire à Édimbourg (17 à 27), en Challenge Cup, a permis de se resserrer et de retrouver le goût du succès à l’extérieur.

Avec le retour de plusieurs cadres qui ont pu souffler (Charles Ollivon, David Ribbans et Kyle Sinckler, Huw Jones…), on imagine que Toulon voudra imposer un vrai bras de fer à Pau. Surtout que le club au muguet pourra compter sur un Melvyn Jaminet qui semble s’être relancé en inscrivant 22 points en Écosse.

« Il n'est pas au rendez-vous » : avec 22 points et un doublé, Melvyn Jaminet répond aux critiques et à Franck Azéma

Et sur la Rade, il se dit que quand Jaminet va, c’est souvent tout Toulon qui va avec lui. L’homme qui peut punir l’indiscipline d’une équipe à lui seul. Mais pas seulement…