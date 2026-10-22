Après ses 17 essais en 18 matchs à 35 ans, Rennie aimerait faire revenir Brodie Retallick chez les All Blacks

On l'aurait presque oublié depuis la Coupe du monde 2023. Pourtant, Brodie Retallick est toujours sur les terrains. Et le deuxième ligne néo-zélandais de 35 ans semble même avoir trouvé une seconde jeunesse au Japon. Au point que Dave Rennie, nouveau sélectionneur des All Blacks, aimerait le revoir sous le maillot noir. Mais l'intéressé a d'autres projets, comme il l'a expliqué à Planet Rugby.

Interrogé dans le podcast Sportscafe Legends, l'ancien international assure avoir tourné la page. S'il s'est interrogé sur sa capacité à évoluer encore au plus haut niveau après la finale perdue contre l'Afrique du Sud en 2023, il estime aujourd'hui avoir fait son temps avec la sélection. « Je suis parti selon mes propres conditions », rappelle-t-il, heureux d'avoir choisi lui-même le moment de son départ.

17 essais en 18 matchs : Retallick marche sur le Japon

Pourtant, avec ses 109 sélections, son titre mondial de 2015 et sa distinction de meilleur joueur du monde en 2014, Retallick continue d'affoler les compteurs. Sous les couleurs des Kobe Steelers, le deuxième ligne de 2,04 m a inscrit 17 essais en 18 rencontres de saison régulière en 2025-2026. Un total qui lui a permis de terminer meilleur marqueur d'essais de la première division japonaise !

Plus impressionnant encore, l'ancien pensionnaire des Chiefs a planté un quadruplé contre les BlackRams Tokyo en janvier. Élu MVP de la saison, il a également conduit Kobe au titre national, remporté face aux Kubota Spears (22-13). De quoi rappeler que le rugby japonais ne sert pas uniquement de dernière escale aux anciennes gloires de l'hémisphère Sud.

Dave Rennie aimerait récupérer son ancien protégé

Ces performances n'ont pas échappé à Rennie, qui entraînait justement Kobe avant de prendre les commandes des All Blacks. Le technicien considère toujours Retallick comme l'un des meilleurs deuxième ligne au monde. Mais la réglementation néo-zélandaise empêche actuellement de sélectionner les joueurs évoluant à l'étranger. Et l'intéressé n'envisage pas de bouleverser sa vie pour disputer le Mondial 2027 en Australie.

Une dernière aventure en Europe ?

Retallick possède encore deux saisons sous contrat à Kobe, en comptant celle qui débute. Il envisage ensuite de raccrocher les crampons, tout en laissant entrevoir une ultime expérience en Italie ou aux États-Unis. Davantage pour découvrir un autre mode de vie que pour courir après un dernier trophée. À 35 ans, le géant néo-zélandais a visiblement encore quelques beaux restes. Et peut-être quelques essais à planter avant de ranger définitivement les chaussures.