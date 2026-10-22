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5 234 jours : à 35 ans, Beauden Barrett entre un peu plus encore dans la légende des All Blacks

Le double meilleur joueur du monde devrait bientôt devenir le All Black le plus capé de l'histoire, aussi.

La Rédaction 22/10/2026 à 12h15
À 35 ans, Beauden Barrett a toujours du gaz. Screenshot : Canal Plus
À 35 ans, Beauden Barrett a toujours du gaz. Screenshot : Canal Plus

À 35 ans, Beauden Barrett est toujours là. Malgré une pige en NPC récemment, l’ouvreur/arrière néo-zélandais a été rappelé pour débuter à l'arrière avec les All Blacks le week-end dernier.

Une cape supplémentaire qui lui permettait de franchir un nouveau cap : celui des 5 234 jours depuis ses débuts internationaux, le 23 juin 2012, face à l’Irlande (60-0). Un record sous le maillot noir, devant des garçons comme Richie McCaw ou Sam Whitelock.

En plus de quatorze ans, "Baz" a empilé les sélections et les succès, et flirte désormais avec les 150 tests à son actif. Double meilleur joueur du monde en 2016 et 2017, il demeure l’un des joueurs les plus marquants de la génération actuelle, malgré une concurrence devenue féroce.

Il a répondu aux critiques

Critiqué au pays des Maoris et au-delà ces derniers mois, écarté des premières compositions de la saison, le génie des Auckland Blues a néanmoins fait taire les causeries le week-end dernier, en inscrivant un doublé plein d'à propos lors de la victoire face aux Wallabies (43 à 21).

Pourquoi le retour de la légende Beauden Barrett en NPC est un évènement au pays des All Blacks ?

Dont un sur une interception de 60 mètres, montrant qu'à défaut de sa vitesse d'antan, Baz possédait toujours son accélération légendaire.

Replacé à l’arrière, Barrett a rappelé qu’il pouvait encore faire basculer un test de très haut niveau. À un an du Mondial, le record des 5 234 jours prend donc une autre dimension : celle d’un champion qui refuse de quitter la scène. Et qui pourrait embarquer, l'année prochaine, pour un 4ème Mondial.

Peut-être pas avec le même statut que lors des précédents, mais toujours avec son mot à dire...

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