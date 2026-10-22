5 234 jours : à 35 ans, Beauden Barrett entre un peu plus encore dans la légende des All Blacks

À 35 ans, Beauden Barrett est toujours là. Malgré une pige en NPC récemment, l’ouvreur/arrière néo-zélandais a été rappelé pour débuter à l'arrière avec les All Blacks le week-end dernier.

Une cape supplémentaire qui lui permettait de franchir un nouveau cap : celui des 5 234 jours depuis ses débuts internationaux, le 23 juin 2012, face à l’Irlande (60-0). Un record sous le maillot noir, devant des garçons comme Richie McCaw ou Sam Whitelock.

En plus de quatorze ans, "Baz" a empilé les sélections et les succès, et flirte désormais avec les 150 tests à son actif. Double meilleur joueur du monde en 2016 et 2017, il demeure l’un des joueurs les plus marquants de la génération actuelle, malgré une concurrence devenue féroce.

Il a répondu aux critiques

Critiqué au pays des Maoris et au-delà ces derniers mois, écarté des premières compositions de la saison, le génie des Auckland Blues a néanmoins fait taire les causeries le week-end dernier, en inscrivant un doublé plein d'à propos lors de la victoire face aux Wallabies (43 à 21).

Pourquoi le retour de la légende Beauden Barrett en NPC est un évènement au pays des All Blacks ?

Dont un sur une interception de 60 mètres, montrant qu'à défaut de sa vitesse d'antan, Baz possédait toujours son accélération légendaire.

Replacé à l’arrière, Barrett a rappelé qu’il pouvait encore faire basculer un test de très haut niveau. À un an du Mondial, le record des 5 234 jours prend donc une autre dimension : celle d’un champion qui refuse de quitter la scène. Et qui pourrait embarquer, l'année prochaine, pour un 4ème Mondial.

Peut-être pas avec le même statut que lors des précédents, mais toujours avec son mot à dire...