VIDEO. AMAZING ! Damian McKenzie fait le spectacle avec une chistole de 35 mètres

Qu'ont en commun Baptiste Serin, Juan Martin Hernandez et Quade Cooper ? Ils ont tous joué en Top 14, oui. Ils ont aussi tous porté le maillot du RCT, c'est vrai. Mais leur vrai point de concordance, c'est assurément leur goût pour la chistera.

Les plus esthétiques ? Celle du Mago, forcément. Les plus dingues ? Celle de QC, assurément. Les plus longues ? Le surfeur de la Teste-de-Buch s'entraîne encore, 1 week-end sur 2 en Top 14.

McKenzie, chauffeur de salle

Mais samedi dernier, Damian McKenzie a probablement calmé tout le monde en un seul geste. En confiance, avec un score acquis à la faveur des Blacks, le génie des Chiefs a décidé de faire lever les 74 000 personnes au stade avec une passe signature.

Isolé dans le couloir des 5 mètres et dos au sens du jeu sur un ballon de récupération, DMac envoyait tout ce qu'il avait pour claquer une chistera des ténèbres.

Une passe téléguidée, qui, 35 mètres plus loin, atterrissait comme par magie dans les bras de Tavatavanawai.

Il n'en fallait pas plus pour régaler les commentateurs et nous faire replonger dans nos souvenirs.

VIDÉO. Comme au bon vieux temps, Quade Cooper s’échauffe en faisant des chisteras de 35m dans le dos

On se souvient d'une sautée de 29 mètres de Wilkinson en Top 14 , des chistes folles d'Élissalde ou plus récemment de Dupont, mais jamais nous n'avions vu, en match, une passe de 35 mètres. Puisqu'on ne compte pas les gestes façon quarterback, évidemment...