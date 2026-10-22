TOP 14. 112 kg et 21 sélections : Clermont recrute un Wallaby pour remettre du poids dans son pack

À Clermont, les semaines passent et l'infirmerie ne désemplit pas. L'ASM a officialisé ce jeudi 22 octobre l'arrivée de Rob Leota, troisième ligne australien de 29 ans, pour épaissir un paquet d'avants sérieusement diminué. L'ancien Bayonnais, international à 21 reprises, s'est engagé comme joueur supplémentaire jusqu'au 31 janvier 2027. Sa qualification administrative reste en cours.

Le besoin était devenu pressant. Selevasio Tolofua, Tevita Ratuva, Pio Muarua et Baptiste Veschambre doivent encore patienter avant de retrouver les terrains. Dans un secteur où les blessures réduisent les possibilités de rotation, Christophe Urios récupère un joueur de 1,90 m pour 112 kg. Un sacré gabarit pour aller au charbon.

Un gros porteur pour redonner de la puissance

Dans le communiqué officiel de l'ASM, Christophe Urios décrit les critères de son recrutement : un gros porteur de balle, capable d'être rapidement opérationnel et motivé par le projet. Leota correspond sur le papier à cette recherche de densité, particulièrement utile lorsqu'il faut gagner les premiers mètres après un ruck ou fixer plusieurs défenseurs près des regroupements.

L'Australien possède aussi quelques références. Passé par les Melbourne Rebels, dont il fut capitaine, puis les Waratahs, il a découvert le maillot des Wallabies en 2021 et disputé la Coupe du monde 2023. À Clermont, son expérience doit aider un pack contraint de bricoler, sans présumer encore de son rendement immédiat.

Un international qui n'a plus joué depuis mars

Car une inconnue demeure : le rythme. Leota n'a plus disputé de rencontre depuis le 21 mars, à Montauban, lorsqu'il portait les couleurs de Bayonne. Son passage au Pays basque se résume à onze matchs de Top 14 et une apparition en Champions Cup, avant une blessure au genou et son départ anticipé.

Le contrat annoncé par l'ASM est d'ailleurs limité au 31 janvier, et le club parle bien d'un « joueur supplémentaire ». L'objectif est de traverser une période difficile en attendant le retour des blessés, plutôt que de lui confier dès maintenant les clés de la troisième ligne. Sa remise en route sera donc particulièrement surveillée.

Vannes arrive vite, Clermont manque de bras

Le calendrier, lui, ne ralentit pas : Clermont, onzième du Top 14, se rend à Vannes samedi 24 octobre avant de recevoir le Racing 92. Impossible, à ce stade, d'affirmer que Leota sera disponible pour ce premier rendez-vous, sa qualification restant à finaliser. Mais pour Urios, disposer de renfort dans les zones de combat tombe plutôt bien.