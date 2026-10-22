XV de France féminin. Huit changements après la déroute face aux Black Ferns, Ratier veut une réaction

Une semaine après la lourde défaite de Hamilton (81-12), les Bleues retrouvent les Black Ferns samedi 24 octobre, à 4h05 heure française, au Semenoff Stadium de Whangarei. Pour ce cinquième rendez-vous des WXV Global Series, François Ratier modifie huit titulaires. Gabrielle Vernier, Émilie Boulard et Carla Arbez retrouvent notamment le XV de départ. Alexandra Chambon conserve, elle, le capitanat.

Un pack remodelé, deux suspendues de retour

Le premier chantier concerne le pack. Ambre Mwayembe et Cloé Correa retrouvent leur place après avoir purgé leurs suspensions consécutives aux cartons rouges contre l'Australie. Mathilde Lazarko débute au talonnage, tandis que Lou Roboam accompagne Correa en deuxième ligne. L'attelage est donc entièrement toulousain. La troisième ligne Berthoumieu-Touré-Champon, elle, reste inchangée.

Derrière, Carla Arbez reprend le numéro 10 aux côtés d'Alexandra Chambon. Gabrielle Vernier, joueuse la plus capée des 23 avec 63 sélections, retrouve Téani Feleu au centre. Anaïs Grando prend une aile, Marie Ibañez conserve l'autre, et Émilie Boulard retrouve l'arrière. Le sélectionneur remet ainsi plusieurs joueuses expérimentées aux postes clés.

« Il n'y a pas de round d'observation »

Pourquoi une telle redistribution ? À Hamilton, les Néo-Zélandaises avaient inscrit sept essais avant la pause, atteinte sur un terrible 43-0. Le retour de Vernier doit notamment apporter des repères dans l'organisation défensive. Mais l'urgence sera d'abord collective : gagner les collisions, protéger les sorties de camp et éviter d'offrir des possessions supplémentaires aux Black Ferns.

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François Ratier réclame surtout une réaction immédiate. « Il n'y a pas de peur, il y a une envie de montrer qu'on vaut mieux que ça », explique le sélectionneur. Sa comparaison avec la boxe est parlante : « Il n'y a pas de round d'observation quand tu boxes un super poids lourd ». Face aux Néo-Zélandaises, attendre pour entrer dans le match expose à une nouvelle correction.

La composition complète des Bleues

Le XV de départ : Mwayembe, Lazarko, Khalfaoui ; Roboam, Correa ; Berthoumieu, Touré, Champon ; Chambon (capitaine), Arbez ; Grando, Feleu, Vernier, Ibañez ; Boulard.

Parmi les 23 retenues figurent sept joueuses du Stade Toulousain, signe de la place prise par le club dans ce groupe en reconstruction.

Les remplaçantes : Riffonneau, Bazola Allieres, Latonnelle, Grosz, Peyras, Pédussaud, Queyroi et Gauyat.

Le match sera diffusé en direct sur France 2. Une dernière confrontation face à la Nouvelle-Zélande suivra le 31 octobre à Christchurch. Mais avant de penser à ce troisième test de la tournée, les Bleues doivent retrouver la capacité de rivaliser dès l'entame.