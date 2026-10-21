Pour accueillir les Steelers et les Saints en NFL, le Stade de France devra abandonner les marquages habituels du rugby

Dimanche 25 octobre, le Stade de France accueillera une affiche inhabituelle pour les amateurs de ballon ovale : Pittsburgh Steelers contre New Orleans Saints. Coup d'envoi à 14h30 pour le premier match de saison régulière de NFL organisé dans l'Hexagone. Mais les 22 joueurs de football américain évolueront-ils sur les mêmes dimensions que les rugbymen du XV de France ? Les deux disciplines ont quelques différences de taille.

Près de 20 mètres de différence en largeur

Selon le règlement officiel de la NFL, le terrain mesure 109,73 mètres de long sur 48,77 mètres de large. Cette longueur comprend deux en-buts de 9,14 mètres chacun. Entre les lignes de marque, les équipes disposent donc de 91,44 mètres, soit les fameux 100 yards. Des dimensions fixes, contrairement au rugby.

À XV, World Rugby autorise une longueur de 94 à 100 mètres entre les lignes d'en-but et une largeur de 68 à 70 mètres. Chaque en-but mesure ensuite de 6 à 22 mètres. Résultat : même dans sa configuration la plus étroite, le terrain de rugby offre 19,23 mètres supplémentaires. En longueur totale, certaines configurations sont pourtant plus courtes que le rectangle NFL.

Des en-buts et des poteaux bien différents

Et les différences ne s'arrêtent pas aux lignes de touche. Les poteaux de rugby se dressent sur la ligne d'essai, tandis que ceux de NFL sont placés derrière l'extrémité de l'en-but. Le football américain impose également des marquages spécifiques et des espaces de sécurité pour les joueurs, les bancs et les équipements. À Saint-Denis, les Steelers et les Saints évolueront donc sur un tracé répondant aux exigences de leur championnat.

Deux ovalies, deux façons d'occuper l'espace

Pour un habitué du Top 14, la largeur constitue sans doute le changement le plus frappant. Là où une attaque de rugby cherche à étirer le rideau défensif sur près de 70 mètres, le football américain concentre ses séquences sur moins de 49 mètres. La progression se mesure également en yards, avec une distance à parcourir en plusieurs tentatives.

Alors, un terrain NFL tient-il sur une pelouse de rugby ? Sa largeur le permet, mais sa longueur dépend de l'espace disponible, en-buts et dégagements compris. Dimanche, le Stade de France accueillera une autre manière de conquérir du terrain, avec des repères qui risquent de surprendre quelques habitués des matchs du XV de France.