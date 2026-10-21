Après plus d'un siècle de rugby, le stade Chanzy accueillera son premier match international en novembre

Le stade Chanzy va changer de dimension le temps d'une soirée. Samedi 21 novembre 2026, le Zimbabwe affrontera le Chili à Angoulême, avec un coup d'envoi fixé à 18h15. Le SA XV annonce le premier match international organisé dans son enceinte, choisie par World Rugby pour accueillir cette rencontre de Nations Cup. Les places sont proposées à partir de 7 euros.

Deux mondialistes à l'assaut de Chanzy

L'affiche pourrait surprendre les habitués des joutes de Pro D2. Pourtant, la Nations Cup, lancée cette année, doit donner davantage de rendez-vous aux sélections éloignées du premier cercle mondial. Elle réunit douze équipes et leur offre une préparation régulière aux grandes échéances internationales.

Les deux adversaires ont déjà leur billet pour la Coupe du monde 2027 en Australie. Le Zimbabwe, tombeur de la Namibie (30-28) en finale de la Coupe d'Afrique 2025, retrouvera le Mondial pour la première fois depuis 1991. Le Chili a décroché sa deuxième qualification consécutive en dominant les Samoa (31-12) en septembre 2025.

Une première historique pour un stade centenaire

À Chanzy, l'événement prend une saveur particulière. L'histoire du lieu remonte à 1910, quand le Sporting Club d'Angoulême y disputait ses premiers matchs. Son premier succès, contre Cognac (13-8), appartient aux souvenirs du rugby charentais. Plus d'un siècle après, d'autres couleurs vont investir la pelouse.

Le stade s'est aussi transformé avec la progression du SA XV. Une troisième tribune a vu le jour en 2018, avant l'installation d'un terrain synthétique en 2023. Cette enceinte d'environ 8 000 places s'apprête à découvrir une autre ambiance que celle des vendredis de championnat.

Zimbabwe-Chili, puis France-Argentine au programme

Et la fête ne s'arrêtera pas au coup de sifflet final. Le club prévoit de diffuser France-Argentine après Zimbabwe-Chili. De quoi prolonger la soirée autour du ballon ovale, entre une affiche peu ordinaire et celle des Bleus.

Pour les supporters angoumoisins, ce rendez-vous offre l'occasion d'approcher deux nations déjà tournées vers l'Australie. Chanzy, habitué aux combats de Pro D2, s'ouvre ainsi à un rugby venu de bien plus loin.