VIDEO. 40 mètres excentré, une frappe limpide : le drop du début de saison nous vient de Pro D2

Vendredi soir, Dax recevait Montauban pour la 7e journée de Pro D2. Cueillis à froid par un essai dès la première minute, les Landais ont rapidement réagi grâce au pied de leur ouvreur.

Dès la 8e minute, Séguy dégainait un premier drop pour ramener les siens dans la partie (3-7). Et de quelle manière !

Sur un renvoi d'en-but, le numéro 10 récupérait le ballon au-delà des 40 mètres, en position excentrée. Sans hésiter, il décochait une frappe limpide qui s'élevait très haut dans le ciel landais avant de retomber entre les perches !

Un geste de grande classe pour cet ouvreur casqué de 30 ans, ancien international chez les jeunes. Mais Séguy n'en est pas à son coup d'essai : le drop est devenu l'une de ses spécialités en Pro D2.

Il doublait d'ailleurs la mise avant la pause sur un coup de pied moins compliqué pour inscrire ses 13 et 14e drop en ProD2. De quoi permettre à son équipe de prendre le large puis de dérouler.

L'USD dans ses standards

Portés par sept essais, les Dacquois ont finalement écrasé un Montauban qui a fini par s'écrouler physiquement (54-28), empochant au passage le bonus offensif.

TOP 14. 1m92 et 125kg : le promu vannetais se renforce avec un ancien champion du Super Rugby !

Avec 19 points, Dax remonte à la sixième place du classement après sept journées. Un succès précieux dans lequel le pied inspiré du maître à jouer de l'USD aura encore fait merveille.