20 titularisations, 41 sélections : pourquoi le Stade Français mise sur Giacomo Nicotera jusqu'en 2030

Le Stade Français prépare son avenir avec Giacomo Nicotera. Arrivé du Benetton Trévise en 2024, le talonneur italien de 30 ans a prolongé son contrat jusqu'en 2030. Le club parisien a officialisé l'accord mardi, rappelant ses 42 rencontres et quatre essais sous le maillot rose. Une belle marque de confiance pour un joueur devenu important dans le cinq de devant des Soldats Roses.

Dans une vidéo, Nicotera évoque « le club de l'art et du spectacle », avant de souligner la place du travail dans l'identité parisienne. Une déclaration qui colle plutôt bien au poste de talonneur, où les tâches obscures occupent une bonne partie des dimanches.

20 titularisations en 22 matchs, une hiérarchie établie

La saison dernière, l'international transalpin a débuté 20 de ses 22 rencontres. Une place de titulaire acquise dans un secteur où Lucas Peyresblanques et Luka Petriashvili avaient également leurs arguments. À ce poste, les automatismes avec les sauteurs en touche et les piliers comptent autant que la capacité à mettre les mains dans le cambouis.

Avec 41 sélections sous la tunique céruléenne, Nicotera apporte aussi une expérience internationale appréciable. Habitué aux exigences du Tournoi des 6 Nations, il connaît la pression des grosses mêlées et des touches disputées. Un bagage précieux pour stabiliser la conquête parisienne sur plusieurs exercices.

La blessure de Peyresblanques renforce son importance

Cette prolongation intervient dans un contexte délicat. Lucas Peyresblanques, victime d'une fracture du péroné gauche contre Montpellier, a été opéré et manquera plusieurs mois. De son côté, Nicotera n'a disputé que trois rencontres cette saison, toutes comme titulaire, après un pépin physique. Paul Gustard doit donc composer avec un secteur diminué.

Un engagement de poids avant le déplacement à Castres

Après la lourde défaite contre les Bulls (56-20) en Champions Cup, Paris se déplace à Castres samedi. Face à une formation tarnaise habituée au combat, retrouver de la solidité en conquête sera primordial. Si son état physique permet son retour, Nicotera pourrait apporter une expérience bienvenue dans ce secteur.

En le conservant jusqu'en 2030, le Stade Français sécurise un poste stratégique autour d'un joueur déjà intégré. L'Italien aura alors 34 ans. Et quelques saisons supplémentaires pour montrer qu'à Paris, les gros ont aussi leur place dans le spectacle.