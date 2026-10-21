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''Des piliers à 150 kg !'' : cette recrue de ProD2 hallucine devant les gabarits du rugby français

Si, en son temps, Atonio faisait figure d'exception, aujourd'hui, chaque équipe de ProD2 ou presque possède son pilier de plus de 140kg.

La Rédaction 21/10/2026 à 18h30
Uini Atonio a été le précurseur des gabarits hors-normes en ProD2. Screenshot : TF1
Uini Atonio a été le précurseur des gabarits hors-normes en ProD2. Screenshot : TF1

À 29 ans, Tuaina Taii Tualima s'apprête à découvrir la Pro D2. Habitué des élites de l'hémisphères sud, le nouveau troisième ligne de Colomiers a déjà été impressionné par les gabarits français.

Dans un entretien accordé à Rugbyrama, l'ancien joueur des Brumbies évoque des piliers pesant jusqu'à 150 kg. Lui qui côtoie notamment Atonio Ulutuipalelei (1m86, 137kg) en Haute-Garonne, et qui croisera bientôt la route des Fa'amausili, Leatigaga, Churchward, Milasinovich et consorts.

De quoi surprendre celui qui affiche lui-même des mensurations de portier avec ses 1,95 m pour 113 kg. "Il y a beaucoup de gros gabarits. Surtout les piliers... Certains font 140, 150 kg, ce qui est fou ! Le gabarit est probablement la plus grande différence avec le rugby que je connaissais jusque-là."

Du Super Rugby aux combats de la Pro D2

Passé par les Reds, les Rebels et les Brumbies, ainsi que par Auckland en NPC, Tualima connaît le rugby de l'hémisphère sud. Un jeu réputé pour ses courses, ses déplacements et ses prises d'initiative.

En France et en tant qu'observateur, c'est surtout la densité des avants et la qualité du jeu au pied qui l'ont marqué.

Le numéro 8 qui doit muscler Colomiers

Le numéro 8 fêtera sa première apparition en ProD2 ce vendredi contre, Valence-Romans. Un retour qui arrive à point nommé : Blessé à l'épaule depuis son arrivée, Tualima doit apporter la puissance qui manque encore par moments à Colomiers, depuis les départs des Timu, Adelaide ou Nu'u.

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Capable d'évoluer en numéro 8, en troisième ligne aile voire de dépanner dans la cage, ce garçon dur sur les impacts possède le profil pour faire avancer son équipe ballon en main. À un poste ou Hardwick n'a encore rien d'un indéboulonnable...

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