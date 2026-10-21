Décès d'Hyron Andrews : les Lions dévoilent les conclusions de l'autopsie, sa famille attend son rapatriement en Afrique du Sud

Cinq jours après la disparition brutale d'Hyron Andrews, les circonstances de son décès sont désormais connues. Dans un communiqué officiel publié ce mercredi 21 octobre, les Lions de Johannesburg ont dévoilé les conclusions de l'autopsie réalisée en France. Le deuxième ligne sud-africain de 31 ans est décédé des suites d'une dissection aortique. Le joueur avait été retrouvé sans vie vendredi 16 octobre dans l'hôtel de son équipe, sur l'île de Ré, à la veille d'affronter La Rochelle en Champions Cup.

Une dissection aortique à l'origine du décès

Selon les conclusions communiquées par les autorités françaises, cette dissection serait très probablement survenue sur un anévrisme de l'aorte. La rupture a provoqué une importante accumulation de sang dans l'enveloppe entourant le cœur.

Une dissection aortique correspond à une déchirure de la paroi interne de l'aorte, principale artère transportant le sang depuis le cœur. Le sang s'infiltre alors entre les couches de cette paroi, avec des conséquences potentiellement mortelles. Les Lions précisent que le décès est survenu de causes naturelles.

Un hommage bouleversant à Marcel-Deflandre

Passé par les Sharks puis Sale en Angleterre, Andrews avait rejoint les Lions cette saison. Ancien international sud-africain U20, il avait notamment disputé le Mondial junior en 2015. Sa disparition a profondément touché ses partenaires, qui ont choisi de maintenir leur rencontre européenne.

Samedi, au stade Marcel-Deflandre, les Lions se sont inclinés face aux Rochelais (31-14). Avant le coup d'envoi, le maillot numéro 5 d'Andrews avait été déposé sur la pelouse. Une minute de silence, puis des applaudissements à la cinquième minute, ont accompagné cet hommage chargé d'émotion.

La famille demande le respect de son intimité

Dans son communiqué, la franchise sud-africaine indique que le corps du joueur demeure sous la responsabilité des autorités françaises. Les démarches de rapatriement vers l'Afrique du Sud débutent, sans date de retour annoncée.

La famille d'Hyron Andrews demande désormais respect, patience et discrétion pour traverser cette épreuve. Le rugby mondial perd un joueur de 31 ans, mais ses proches pleurent avant tout un mari et un père de deux jeunes garçons.