TOP 14. Le Stade Français avait sorti le chéquier, mais Alexis Bernadet a choisi son avenir

Le feuilleton Alexis Bernadet a trouvé son dénouement. Courtisé par plusieurs formations de Top 14, le demi de mêlée de 25 ans va finalement poursuivre sa carrière à Montpellier. Selon les informations de Midi Olympique, il a donné son accord ce mercredi 21 octobre pour une prolongation de trois saisons, jusqu'en 2030. Une belle opération pour le MHR, qui a dû batailler pour conserver son numéro 9.

Trois offres pour convaincre Bernadet

Les négociations n'ont pas été de tout repos. Montpellier avait essuyé deux refus avant de soumettre une troisième proposition, finalement acceptée. Dans l'intervalle, Vannes et Perpignan s'étaient renseignés, tandis que le Stade Français avait formulé une offre financière initialement supérieure à celle du MHR.

Le club parisien espérait notamment préparer la succession de Tawera Kerr-Barlow. Mais Bernard Laporte tenait à conserver Bernadet. Le dirigeant montpelliérain a donc obtenu gain de cause, au terme de plusieurs semaines de discussions.

De Montauban à Montpellier, une progression remarquée

Passé par les jeunes du Stade Français, Bernadet s'était révélé à Montauban avant de rejoindre l'Hérault en 2024. Doublure d'Ali Price et de Léo Coly la saison passée, il a depuis gagné du terrain dans la hiérarchie.

Son début d'exercice 2026-2027 explique cet intérêt. Six apparitions et quatre titularisations lors des six premières journées, avec des prestations qui lui ont permis de passer devant l'international écossais. Une progression précieuse à un poste où la vitesse de sortie et la lecture des défenses conditionnent largement le jeu offensif.

Montpellier sécurise son numéro 9, Paris doit chercher ailleurs

Pour le MHR, cette prolongation permet de conserver un joueur en pleine progression, capable également de dépanner à l'aile. Avec la concurrence annoncée à la mêlée, Bernadet devra néanmoins continuer à gagner sa place.

Le Stade Français, lui, voit une piste sérieuse lui échapper pour préparer l'après Kerr-Barlow. Quant à Bernadet, son avenir reste lié à Montpellier. Un choix de continuité qui confirme la place prise par l'ancien Montalbanais dans le projet héraultais.