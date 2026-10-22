À Marmande, le décès de Cléa, 17 ans, après un match de rugby suscite une vague d'émotions et de solidarité

Le rugby est en deuil. Mercredi 21 octobre, l'Union du Bassin Marmandais a annoncé le décès de Cléa, une jeune joueuse de 17 ans, victime d'un accident lors d'une rencontre face à Agen Agglo Rugby, samedi 17 octobre. Une disparition qui bouleverse son club et toute la communauté rugbystique locale.

Un accident survenu lors d'un match de cadettes

La rencontre se disputait à Marmande, dans la catégorie cadettes. Si La Dépêche évoque un choc à la tête, les communiqués officiels ne précisent pas les circonstances exactes de l'accident. La Fédération française de rugby assure que tout sera fait pour comprendre ce qui s'est passé.

Dans son communiqué, le club marmandais remercie les secours et les soignants mobilisés auprès de l'adolescente. Des sapeurs-pompiers au SMUR, jusqu'aux équipes des urgences et de réanimation chirurgicale de l'hôpital Pellegrin de Bordeaux, tous ont été salués pour leur engagement.

Une cellule psychologique pour accompagner les proches

Depuis dimanche, la FFR accompagne la famille de Cléa et son club. Une cellule d'accompagnement psychologique a été mise en place pour les personnes touchées par cette disparition. Un dispositif destiné à soutenir une communauté profondément affectée.

Le club d'Agen Rugby, partenaire de l'Union du Bassin Marmandais, a également exprimé sa solidarité. Le rassemblement Agen Agglo entend prendre le temps nécessaire pour accompagner ses joueuses, les écouter et leur permettre d'exprimer leurs émotions.

« Notre club est en deuil »

Dans son message, l'UBM adresse une pensée particulière aux parents de Cléa, à son frère et à sa sœur, elle aussi licenciée dans la catégorie cadettes. Le club évoque une douleur indescriptible, partagée par les coéquipières, les éducateurs et les bénévoles.

La Fédération a également adressé ses condoléances aux proches de la jeune joueuse. Alors que les circonstances de l'accident restent à éclaircir, le rugby marmandais se rassemble autour de sa famille. Toutes nos pensées accompagnent les proches de Cléa et celles et ceux qui partageaient sa passion du rugby.