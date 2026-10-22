Le saviez-vous : le rugby féminin est de retour avec une affiche inédite sur Canal+ ce week-end ?

Le XV de France féminin dispute actuellement une série de tests en Nouvelle-Zélande. Le moment parfait, en terme d'exposition, pour lancer l’AXA Élite 1 avec une affiche inédite diffusée sur Canal+ Sport.

Ce dimanche 25 octobre, le Stade Rochelais reçoit le LOU à 17h45, au stade Marcel-Deflandre. Promues cette saison, les Rochelaises découvrent l’élite face à des Lyonnaises installées en première division depuis 2019.

Cette rencontre précédera le choc de Top 14 entre La Rochelle et l’Union Bordeaux-Bègles, programmé à 21h05 sur Canal+. Une double affiche pour réunir les supporters autour des équipes féminines et masculines, dans un stade qui fait toujours salle comble.

Une exposition croissante

Depuis l’accord conclu entre la FFR, la LNR et Canal+ en 2024, l’Élite 1 bénéficie d’une exposition renforcée. Le principe : associer certaines rencontres féminines aux affiches de Top 14, dans les mêmes stades, pour toucher un public plus large.

La saison passée, plusieurs rendez-vous ont ainsi été retransmis, dont un beau Montpellier/Stade Bordelais. Cette médiatisation contribue à valoriser un championnat longtemps resté dans l’ombre, malgré la progression du niveau de jeu et l’engouement autour des Bleues.

11 matchs diffusés en clair cette saison : les Bleues se rapprochent enfin de l’exposition du XV de France masculin

Pour cette nouvelle saison, La Rochelle-Lyon ouvre le bal télévisuel. D’autres diffusions sont prévues prochainement dans le cadre du partenariat, même si toutes les affiches ne sont pas encore annoncées.

Un week-end qui illustre donc la volonté de donner davantage de visibilité au rugby féminin, en prélude au Top 14. Une belle occasion de découvrir les talents de l’Élite 1, même si plusieurs internationales manqueront à l'appel !