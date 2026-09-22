Tom Spring et Alexandre Fischer absents face au Racing 92 : la composition possible de Bayonne

C'est sur la pelouse du Racing 92 que les hommes de Laurent Travers vont devoir se déplacer pour le compte de la 4e journée de Top 14.

Là-bas, ils défieront le récent tombeur de La Rochelle à Marcel-Deflandre, et devront rivaliser avec de nombreuses absences importantes.

Comme l'apprend Rugbyrama, pas moins de 13 joueurs sont sur le flanc avant ce déplacement, du moins c'est ce que l'entraînement d'aujourd'hui laisse transparaître.

Après 6 passages à l’infirmerie en 2025/2026, Tevita Tatafu enchaîne (enfin) les matchs et relance sa carrière à Bayonne et vers le XV de France

Bayonne avec une infirmerie déjà dense

L'Aviron bayonnais aborde ce déplacement à Créteil avec une infirmerie bien remplie, entre les blessés confirmés (Arthur Iturria aux ischio-jambiers, Pierre Castillon au genou, Léo Coly à la cuisse, Arnaud Erbinartegaray en commotion) et les cas plus incertains comme Swan Cormenier ou Tom Spring, touché au coude.

À l'ouverture, Joris Segonds poursuit sa reprise individualisée loin du groupe, tandis qu'Herschel Jantjies manquera à l'appel, retenu avec l'Afrique du Sud.

Plusieurs cadres ont par ailleurs été simplement ménagés (Geraci, Alainu'uese, Fischer, Maqala) dans une gestion de charge logique après un début de saison intense, laissant Laurent Travers composer avec un groupe resserré face au Racing 92.

Parmi les joueurs aptes, Tévita Tatafu, qui pour le moment (touchons du bois) empile les bonnes copies avec les Basques. Dans un autre registre, Esteban Capilla sort d'une rencontre maîtrisée de bout en bout face à Clermont et devrait débuter contre le Racing 92.

Baptiste Tilloles, qui a suivi toute la séance de ce mardi sur le bord du terrain, postule néanmoins, mais est régulièrement préservé à l'entraînement, étant le seul numéro 9 apte de l'effectif professionnel.

La composition probable de Bayonne face au Racing 92 1 Bordelai 2 Cramont 3 Tatafu 4 Johnson 5 Paulos 6 Héguy 8 Habel-Kueffner 7 Capilla 9 Tilloles 10 Du Preez 11 Tambwe ou Lévêque 12 Tuilagi 13 Martocq ou Mori 14 Carreras 15 Tiberghien

17 plaquages pour un seul manqué, la performance XXL de Esteban Capilla, pour sa première titularisation avec Bayonne

Bayonne n'a plus battu le Racing 92 depuis 2024

Sur les cinq dernières confrontations entre les deux équipes, Bayonne n'a plus goûté à la victoire face au Racing 92 depuis mai 2024, s'inclinant lors des deux derniers duels (36-41 en février dernier et 47-27 en novembre) après un match nul concédé en mai 2025.

Un constat d'autant plus préoccupant que les Ciel et Blanc devront se déplacer à Créteil, où le bilan à l'extérieur de l'Aviron reste fragile dans l'élite : ces derniers ne se sont imposés qu'à Montauban lors du précédent exercice.

Le Racing 92, pourtant irrégulier en ce début de saison (une victoire pour deux défaites), pourrait bien profiter de cette spirale négative pour prolonger son emprise sur cette opposition, eux qui ont tout de même relevé la tête sur la pelouse de La Rochelle, un endroit où même le Stade Toulousain s'est cassé les dents en début de saison.