Statistiques. Kouassi, Amati, Rapetti ou Nemor : la classe biberon du Stade toulousain parfaitement dans le coup face à Castres

C'est pas loin d'être le plus gros hold-up de l'ère Ugo Mola, qui avait, pour ce derby, fait confiance à la jeune garde montante pour aller défier le voisin tarnais sur sa pelouse.

Pari gagnant pour le manager rouge et noir, qui l'emporte par la plus petite des marges, 7-8. De quoi féliciter ces jeunes espoirs, à peine majeurs pour certains.

Ces 7 Espoirs se sont révélés au grand jour et affichent même des standards parfois plus hauts que des tauliers de l'effectif.

Plus de 20 joueurs à l’infirmerie et des jeunes lancés à Castres : Toulouse va mesurer la profondeur réelle de son effectif

Amati meilleur que Menoncello ?

Il est clairement le jeune Toulousain le plus discret de la soirée. Associé à Tommaso Menoncello, pour son retour à la compétition, le jeune Lukas Amati (19 ans) disputait sa première rencontre de Top 14.

Et une chose est sûre : il ne s'est pas économisé en défense, avec huit plaquages effectués en 52 minutes, soit deux de plus que son aîné italien, pourtant resté plus longtemps sur la pelouse.

Dans un tout autre style, Jérémy Nemor a fait preuve de beaucoup de résilience. Très peu servi, il a néanmoins su franchir à une reprise, avant d'être stoppé à quelques mètres de l'en-but de Castres. Le joueur formé à Villefranche-de-Lauragais a effectué cinq plaquages et a cédé sa place à l'heure de jeu, sur blessure.

Dans le pack, la jeunesse n'a pas fait de complexes. Sorti à la 54ᵉ minute, le pilier Benjamin Bertrand a signé dix plaquages, autant que le talonneur Thomas Lacombre, remplacé au même moment. Seuls Romeo Bonnard Martin (22), François Cros (19) et Juan Cruz Mallia (13) ont fait mieux dans l'équipe. Pour sa première titularisation, Tomas Rapetti a lui aussi tenu 54 minutes et réussi cinq plaquages.

Mais celui qui s'est le plus distingué parmi les jeunes pousses, c'est le flanker Marc-Élie Kouassi, face à Baptiste Delaporte, Kyllian Ringuet et surtout Hamish Watson.

Pas de quoi rougir : le jeune flanker de 18 ans a usé de sa vitesse pour créer du déséquilibre. Preuve qu'il n'était pas attendu à un tel niveau, aucune statistique n'a été rendue publique à son sujet après le match. Dans la même veine, Bernardo Pucciariello a effectué une excellente entrée.

👤 Qu'avez-vous pensé du match du talentueux Marc-Élie Kouassi face à @castresrugby ? 📰 Le jeune joueur du @stadetoulousain s'est exprimé pour La Dépêche https://t.co/ysipJ4VCTe — RugbyToulouse.com (@RugbyToulouse__) October 4, 2026

Mieux qu'il y a deux ans à La Rochelle

Souvent loué pour la qualité de sa formation, avec la production de joueurs professionnels la plus élevée de tous les clubs de l'élite française, le Stade toulousain n'hésite pas à lancer sa jeune garde. Il n'est pas rare de voir Ugo Mola l'aligner.

Sans ses internationaux, le club n'a jamais rechigné à présenter une équipe aux allures de jeunes pousses, un choix qui a parfois surpris.

Face à La Rochelle en janvier 2025, quatorze Espoirs étaient alignés à Marcel-Deflandre. Parmi eux, des joueurs devenus professionnels chez les Rouge et Noir : Théo Ntamack, Valentin Delpy ou encore Efrain Elias.

À l'époque, ils n'avaient rapporté qu'un bonus défensif face aux Grégory Alldritt, Uini Atonio ou Brice Dulin. Une défaite honorable, rendue plus serrée dans les dix dernières minutes par des jeunes Toulousains très joueurs.

Face à Castres, ils ont su faire le dos rond et s'imposer en tirant parti de l'atmosphère qui régnait autour de ce derby.