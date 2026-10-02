Plus de 20 joueurs à l’infirmerie et des jeunes lancés à Castres : Toulouse va mesurer la profondeur réelle de son effectif

Un 40-18 qui ne dit pas tout

Le week-end dernier tableau d’affichage d'Ernest-Wallon avait des airs de soirée tranquille. Toulouse a battu Montpellier 40-18 dimanche dernier, avec six essais et un bonus offensif pour signer une troisième victoire consécutive. Pourtant, David Mélé n’a pas oublié les premières difficultés rencontrées face à un MHR capable de secouer les Rouge et Noir sur les premiers temps. Montpellier avait même ouvert le score à la 16e minute. Et il a fallu à attendre la 31e pour voir Toulouse inscrire son premier. « On s’est surtout heurté à une équipe de Montpellier qui avait beaucoup d’énergie, qui nous a mis à mal défensivement sur les premiers temps », rappelle l’entraîneur adjoint en conférence de presse ce vendredi.

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Et les chiffres permettent de nuancer encore davantage le 40-18. Toulouse n’a eu que 48 % de possession et 48 % d’occupation, tout en manquant 26 plaquages. Le champion a surtout su accélérer lorsqu’il a commencé à déplacer davantage la défense montpelliéraine. Et aussi quand il a joué à 15 contre 15 (ça aide). « La clé de notre jeu reste l’énergie, déplacer les équipes adverses pour arriver à les fatiguer et exploiter après la moindre brèche. » Une recette connue, mais qui réclame une précision permanente. « Ça ne veut pas dire que tout est parfait. Il y a des petits couacs et il faut qu’on soit capable, non-stop, de remédier à tout ça. »

À Castres, la profondeur du Stade passe un examen

Samedi soir, à 21 heures, le décor changera complètement à Pierre-Fabre. Castres-Toulouse reste un derby qui se joue rarement sur la seule dynamique du moment. Le CO n’a d’ailleurs battu son voisin qu’une fois lors de leurs cinq dernières confrontations. Mais l’histoire récente comprend aussi quelques cicatrices toulousaines, notamment les phases finales de 2018 et 2022. Mélé préfère regarder ce qui attend ses joueurs : « Un derby, ça reste un derby, peu importe les déclarations, peu importe les pseudo-polémiques. »

Le Stade arrivera surtout avec un groupe largement remanié. L’infirmerie comptait encore plus d’une vingtaine d’éléments ces derniers jours, même si François Cros, Paul Graou, Juan Cruz Mallia, Tommaso Menoncello ou Georges-Henri Colombe ont repris l’entraînement. Romain Ntamack est, lui, géré cette semaine. Il était d'ailleurs attendu à Lyon pour le lancement de la Champions Cup, mais c'est finalement Barassi qui représentait le Stade. Cette situation ouvre la porte à plusieurs jeunes joueurs habitués depuis des mois aux séances du groupe professionnel.

« Une première, il n’y en a qu’une »

Mélé voit dans cette jeunesse autre chose qu’une solution de secours. « J’adore l’insouciance dont ils font preuve, j’adore ce qu’ils vont insuffler dans ce groupe, j’adore un peu, de temps en temps, leur arrogance. » Certains pourraient découvrir le Top 14 dans l’un des déplacements les moins neutres du calendrier toulousain. Et l’ancien demi de mêlée leur a déjà donné une consigne assez simple : « Une première, il n’y en a qu’une et il faut qu’ils en profitent à fond. » À Pierre-Fabre, leur premier plaquage ou leur premier ballon porté pèsera sans doute davantage qu’un long discours.

Cette rotation répond aussi au calendrier. Après Castres, Toulouse recevra Bayonne le 11 octobre avant d’ouvrir sa campagne européenne en Champions Cup face à Exeter au Stadium le 18 octobre. Certains cadres comme Dupont doivent souffler. D’autres comme Meafou sont absents sur blessure. Mais Mélé refuse d’y voir un déplacement sacrifié. « L’esprit de compétition de nos joueurs et de nos staffs fait qu’on l’a préparé pour aller essayer de gagner. » Les jeunes seront encadrés par plusieurs patrons, avec l’idée de conserver les mêmes principes malgré les changements de visages.

Continuer à jouer, même avec d’autres visages

Parce que c’est peut-être là le véritable test de samedi : savoir jusqu’où Toulouse peut rester Toulouse quand une partie de son XV habituel regarde le match depuis les tribunes ou son canapé. Mélé ne demande pas aux nouveaux venus de jouer avec le frein à main. « Le rugby, ça reste un jeu. Il faut jouer, il faut s’éclater, il faut s’amuser. » Dans un Pierre-Fabre qui n’a jamais eu besoin d’un mode d’emploi pour accueillir le voisin rouge et noir, l’insouciance ne sera probablement pas un mauvais bagage.