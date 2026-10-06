Six fois champion de France avec Toulouse, David Ainu'u a donné son accord pour rejoindre une autre écurie de l'élite

Après Thomas Ramos et François Cros, c'est au tour d'un autre élément central de la formation stadiste de faire ses bagages.

En effet, parmi les nombreux joueurs en fin de contrat en juin prochain, il semblerait que Toulouse se soit fait chiper David Ainu'u par un concurrent direct du championnat.

Arrivé en 2017 des États-Unis, ce dernier devrait découvrir son deuxième club professionnel dès juin prochain, puisqu'un accord a été trouvé.

Le duo Dupont/Ntamack de retour, première au Wallon pour Menoncello : la compo probable de Toulouse face à Bayonne

David Ainu'u à Bordeaux la saison prochaine ?

Si des rumeurs persistaient ces dernières semaines autour d'un éventuel départ du polyvalent pilier gauche et droit, cela semble plus que jamais se confirmer pour David Ainu'u à Bordeaux.

Selon les informations de Rugbyrama, l'international américain aux 21 sélections serait tombé d'accord pour rejoindre la Gironde en juin prochain, date à laquelle son contrat avec Toulouse prend fin.

Titulaire lors de la phase finale de Champions Cup l'an passé et remplaçant en demi-finale et en finale du Top 14, David Ainu'u semblait être le successeur désigné de Cyril Baille à gauche, même si bon nombre de facteurs ont rebattu les cartes.

Arrivée à 18 ans, David Ainu’u a choisi l’UBB 🍇 Dur de voir partir un pilier qui arrive dans son prime et que tu as formé depuis 10 ans. Le Stade va pouvoir faire de la place à Malachi Hawkes, capable de couvrir toute la première ligne. 133 matchs 🏟️ 5 Top14 🏆 2 Champions 🏆 https://t.co/qWHJzn39vD — Grec Ahki (@eKoloKante) October 6, 2026

Neti à son apogée, un profil similaire et des jeunes qui poussent (très) fort

Se faire vieux au Stade Toulousain relève désormais d'une vraie épreuve de force, car David Ainu'u, à peine âgé de 26 ans, semble dépassé.

Dépassé par des jeunes talents extrêmement prometteurs, comme en atteste l'intérêt de Fabien Galthié, le sélectionneur du XV de France, à leur égard.

Parmi les successeurs désignés de David Ainu'u, Benjamin Bertrand et Paul Mallez sont forcément évoqués. Le dernier cité, capable lui aussi d'évoluer à droite et à gauche de la mêlée, bénéficie d'un atout très important pour Ugo Mola.

D'autant que le jeune Malachi Hawkes, lui aussi extrêmement polyvalent, pousse fort, bien que blessé pour l'heure.

Enfin, si Cyril Baille semble sur la fin, Rodrigue Neti affiche une régularité remarquable à 31 ans, qui devrait lui ouvrir les portes de la Coupe du monde et une place de titulaire indiscutable au Stade Toulousain.