Six fois champion de France avec Toulouse, David Ainu'u a donné son accord pour rejoindre une autre écurie de l'élite

Après Thomas Ramos et François Cros, c'est au tour d'un autre élément central de la formation stadiste de faire ses bagages.
En effet, parmi les nombreux joueurs en fin de contrat en juin prochain, il semblerait que Toulouse se soit fait chiper David Ainu'u par un concurrent direct du championnat.
Arrivé en 2017 des États-Unis, ce dernier devrait découvrir son deuxième club professionnel dès juin prochain, puisqu'un accord a été trouvé.Le duo Dupont/Ntamack de retour, première au Wallon pour Menoncello : la compo probable de Toulouse face à Bayonne
David Ainu'u à Bordeaux la saison prochaine ?
Si des rumeurs persistaient ces dernières semaines autour d'un éventuel départ du polyvalent pilier gauche et droit, cela semble plus que jamais se confirmer pour David Ainu'u à Bordeaux.
Selon les informations de Rugbyrama, l'international américain aux 21 sélections serait tombé d'accord pour rejoindre la Gironde en juin prochain, date à laquelle son contrat avec Toulouse prend fin.
Titulaire lors de la phase finale de Champions Cup l'an passé et remplaçant en demi-finale et en finale du Top 14, David Ainu'u semblait être le successeur désigné de Cyril Baille à gauche, même si bon nombre de facteurs ont rebattu les cartes.
Arrivée à 18 ans, David Ainu’u a choisi l’UBB 🍇 Dur de voir partir un pilier qui arrive dans son prime et que tu as formé depuis 10 ans. Le Stade va pouvoir faire de la place à Malachi Hawkes, capable de couvrir toute la première ligne. 133 matchs 🏟️ 5 Top14 🏆 2 Champions 🏆 https://t.co/qWHJzn39vD— Grec Ahki (@eKoloKante) October 6, 2026
Neti à son apogée, un profil similaire et des jeunes qui poussent (très) fort
Se faire vieux au Stade Toulousain relève désormais d'une vraie épreuve de force, car David Ainu'u, à peine âgé de 26 ans, semble dépassé.
Dépassé par des jeunes talents extrêmement prometteurs, comme en atteste l'intérêt de Fabien Galthié, le sélectionneur du XV de France, à leur égard.
Parmi les successeurs désignés de David Ainu'u, Benjamin Bertrand et Paul Mallez sont forcément évoqués. Le dernier cité, capable lui aussi d'évoluer à droite et à gauche de la mêlée, bénéficie d'un atout très important pour Ugo Mola.
D'autant que le jeune Malachi Hawkes, lui aussi extrêmement polyvalent, pousse fort, bien que blessé pour l'heure.
Enfin, si Cyril Baille semble sur la fin, Rodrigue Neti affiche une régularité remarquable à 31 ans, qui devrait lui ouvrir les portes de la Coupe du monde et une place de titulaire indiscutable au Stade Toulousain.
dommage de le perdre ! surtout pour aller à l'ubb qui poursuit sa grande tradition de prendre des piliers dans les autres clubs sans faire grandir ceux de sa formation ; après perchaud, falatea, affane ...
Qui ose dire que la formation toulousaine c'est de la daube ?
Que le club ne vit pas sur cette même formation ?
Des blaireaux
😅
Bha en fait personne ne le dit ici, ni ailleurs, je ne vois pas ce que ton message emmène en plus au sujet.
Qu'amène mon message ?
Rien.
Comme souvent 🤭
Je devais sortir d'une autre lecture sur un autre site beaucoup moins civil qu'ici, ou des "blaireaux" oeuvraient.
D'ou un agacement probable 😄
Ainnu a rarement déçu. Mais en effet, derrière ça pousse avec Bertrand, Mallez, Hawkes ... Bonne recrue pour l'UBB.
c'est vrai. En poussant un peu on peut se dire qu'il a toujours été bon, sans pour autant être excellent. Ce qui est déjà très très fort. J'aime beaucoup ce joueur.
Oui et pouvant jouer à gauche et à droite ...
ça rajoute encore plus de valeur c'est vrai.
En plus il a vachement progressé et continuera probablement.