« Si j’en ai encore dans le fût » : à 33 ans, Dorian Aldegheri refuse encore de fixer la date de la fin avec Toulouse

Une dernière saison à Toulouse ? Rien n’est encore acté
À 33 ans, Dorian Aldegheri attaque une saison qui pourrait compter double. Le pilier droit arrive au terme de son contrat avec le Stade Toulousain en juin 2027 et, pour l’heure, aucune prolongation n’a été officialisée. La Dépêche évoquait cet été la possibilité d’une dernière saison avant une reconversion autour de la mêlée auprès des jeunes. Tandis que L’Équipe le classe parmi les trentenaires susceptibles de quitter Toulouse. Mais le principal intéressé, lui, n’annonce encore rien.
Et ses mots accordés à Midi Olympique collent assez bien au personnage. Interrogé sur son âge et la suite, Aldegheri évacue les grands plans de carrière : « Si j’en ai encore dans le fût, tant mieux. » Son envie reste intacte tant qu’il prend du plaisir avec ses partenaires. Une manière très simple d’aborder une question qui va pourtant accompagner toute sa saison.
À 33 ans, le corps réclame encore plus de travail
Parce qu’un pilier droit ne traverse pas treize saisons au plus haut niveau sans laisser quelques plumes dans les mêlées, Aldegheri a choisi de reprendre tôt cet été. Il a notamment travaillé avec Thomas Ramos, après avoir aperçu les séances de son coéquipier sur Instagram. Le détail prête presque à sourire, mais raconte surtout son état d’esprit : à 33 ans, il estime devoir travailler davantage qu’à ses débuts.
Le Toulousain connaît parfaitement le prix du très haut niveau. Arrivé au centre de formation en 2007, lancé avec les professionnels en 2013, il dépasse aujourd’hui les 200 matchs avec son club. Il compte également 28 sélections avec le XV de France. Une longévité qui place forcément chaque intersaison sous une lumière différente de celle d’un pilier de 24 ans.
Le Tournoi 2026 l’a encore montré. Aldegheri a participé aux cinq rencontres des Bleus, jusqu’au France-Angleterre décisif remporté 48-46 au Stade de France. À cet âge et à ce poste, l’enchaînement entre le TOP 14, la Champions Cup et les fenêtres internationales compte presque autant que les performances brutes. L’image du vieux diesel qui chauffe tranquillement ne fonctionne d’ailleurs plus vraiment : chez les piliers modernes, il faut accélérer tout l’hiver.
La Coupe du monde 2027 peut repousser l’heure du choix
Reste un objectif suffisamment gros pour modifier l’équation : l’Australie. La Coupe du monde se disputera du 1er octobre au 13 novembre 2027, quelques mois après la fin de son contrat actuel. Aldegheri ne la présente pas comme une obsession, mais il ne la cache pas non plus. Il veut d’abord performer avec Toulouse, puis regarder ce que les Bleus lui offriront.
Sa présence lors des cinq matchs du dernier Tournoi rappelle qu’il reste dans la course à droite de la mêlée française. Une sélection pour le Mondial pourrait naturellement peser dans sa réflexion sur la suite, tout comme son état physique au printemps. Pour l’instant, Aldegheri choisit donc la seule réponse qu’un pilier peut vraiment maîtriser : pousser, travailler et voir combien il reste dans le réservoir.
Soit il accepte de baisser son salaire quasiment à néant, avec éventuellement une option de reconversion au sein du club, soit il va sortir.
Vous allez bientôt voir que le jeune Argentin de la Pampa est nettement au-dessus et va mettre tour le monde d'accord.
Sinon, Il y a un certain Momo, qui est prêt en Pro D2, Hawks qui revient, GHC qui commence à peine à être décabossé, et pour finir Science Po, qui ne lâche jamais le morceau.
Alors, roulez jeunesse ! 😅
Hawkes, je compte beaucoup sur lui, mais comme il s'est fait le tendon d'Achille, qu'il prenne tout son temps avant de reprendre...
Ca fait au moins 3 ans que je me dis qu'Aldegheri va finir tranquillement sa carrière, que le ST va le garder pour les matchs sans enjeux, pour encadrer les jeunes, etc ... Mais ça fait 3 ans qu'il reste une valeur "sûre" avec au ST seul Merkler qui lui est passé devant. Pour l'EDF, il reste une option crédible pour la CDM. Il n'y a pas trop de joueurs derrière qui arrivent vraiment à convaincre: Montagne, Tatafu, Laclayat ... Et si Tatafu n'arrive pas par malchance à enchaîner les matchs et se blesse, Aldegheri ira en AUstralie ...
(Et il ratera le Hell Fest ...) Il me fait penser à Garuet ...
Il en a peut être dans le fut pour la mêlée, mais pour ce qui concerne du jeu, il n'avance pas balle en main, il n'a pas l'impact qu'a encore Baille et il n'a pas les mains de ce dernier...
En Pro D2 il pourra dépanner ou former des jeunes pour la mêlée mais pas plus à mes yeux.
Il n'a jamais eu vraiment d'impact ni de capacités de déplacements très importants. Contre l'UBB il a failli coûter un jaune voire un rouge sur sa difficulté à se baisser rapidement sur un placage sur Jalibert. (idem qu'avec Penaud ...)
Il se baissait mieux pour plaquer et contester les rucks, mais c'est vrai qu'il n'a jamais eu d'impact dans le jeu courant , c'est d'ailleurs son plus gros manque.
bonne activité dans les rucks quand même de mémoire