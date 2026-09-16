Sans Bielle-Biarrey, Bochaton et Palu, la composition possible de Bordeaux face au Stade Français

C'est une information importante, notamment pour les joueurs du Stade Français, puisque Bordeaux va recevoir les Parisiens sans de nombreux tauliers.

Défaits la semaine dernière à Toulouse au terme d'une rencontre spectaculaire, les hommes de Yannick Bru ont essuyé pas mal de casse.

Ainsi, cette semaine, Sud Ouest nous apprend que Pierre Bochaton, Boris Palu et Louis Bielle-Biarrey auraient été ménagés à trois jours de la rencontre.

Pourquoi les spectateurs d'Ernest-Wallon ont assisté au plus spectaculaire des 5 derniers Toulouse-Bordeaux ?

Qui pour remplacer Bochaton, LBB et Palu ?

Deux des hommes forts du paquet d'avant girondin ne seraient donc pas alignés face à Paris, en la personne de Palu et Bochaton. Ils rejoindraient ainsi le rang des indisponibles : Tameifuna, Poirot, Du Preez, Van Rensburg, Pkhakadze, Affane et Sadie.

Tous absents pour diverses raisons, ce qui ouvre ainsi à la jeune garde des possibilités de matcher avec le groupe professionnel.

C'est le cas d'Amir Hattouma (19 ans), qui s'est frayé un chemin dans le groupe pro face à Toulouse. Sa présence dans le groupe laisse penser que Yannick Bru n'a pas peur de donner du temps de jeu aux jeunes Bordelais.

En ce sens, ceux qui ont évolué pendant la préparation avec le groupe professionnel seraient en position favorable de jouer contre les Soldats roses.

Hugo Avrogado par exemple, ou Adam Zapedowski, pourraient prendre place dans le groupe, tous deux titulaires la semaine dernière avec les Espoirs.

Enfin, quand on pense aux jeunes, on pense forcément à Elijah Ibsaienne, qui pourrait lui aussi figurer dans le groupe, comme ce fut le cas lors de la première journée de Top 14.

Pour le reste, cela sera sans doute du classique : Bordeaux doit l'emporter face à Paris pour rester accroché au top 6.

Composition possible de Bordeaux face au Stade Français 1 Perchaud 2 Lamothe 3 Falatea 4 Moon 5 Cazeaux 6 Matiu ou Gazzotti 8 Gazzotti ou Willis 7 Woki 9 Lucu 10 Jalibert 11 Retière ou Avogadro 12 Moefana 13 Depoortère ou Uberti 14 Uberti ou Mousquès 15 Buros

Bordeaux doit rectifier à domicile

Les cinq dernières rencontres entre Bordeaux et le Stade Français témoignent d'une rivalité disputée, avec trois victoires bordelaises contre deux parisiennes.

Pour autant, Bordeaux n'a plus gagné depuis deux affrontements face aux joueurs de la capitale. D'ailleurs, la saison dernière, ce sont eux qui ont cassé l'invincibilité des Girondins à domicile (28-33).

La pression est sur les épaules des hommes de Yannick Bru, qui ont démontré quelques failles à Chaban-Delmas par la suite, puisque Montpellier et Clermont avaient chacun remporté la victoire lors de leur déplacement en région bordelaise.