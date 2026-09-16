16 matchs par équipe et moins de repos : le Super Rugby 2027 durcit son calendrier à quelques mois de la Coupe du monde

80 matchs et dix rendez-vous le dimanche

Le Super Rugby Pacific a dévoilé son calendrier 2027 avec 80 rencontres de saison régulière réparties sur dix-sept journées. Dix matchs auront lieu le dimanche, soit six de plus qu’en 2026. La compétition débutera le 12 février avec Crusaders–Reds à Christchurch et la finale est programmée le 26 juin.

Le week-end de Pâques retrouvera une programmation complète, avant un Super Round organisé à Christchurch du 2 au 4 avril. Le dimanche prend donc davantage de place dans un championnat longtemps construit autour du vendredi et du samedi.

Deux matchs de plus pour chaque franchise

La vraie évolution apparaît dans le volume imposé aux dix équipes. Chaque franchise disputera 16 matchs de saison régulière, soit deux de plus qu’en 2026, tandis que le nombre de semaines de repos passe de deux à une. Malgré le passage de onze à dix équipes après le départ de Moana Pasifika, le calendrier grimpe de 77 à 80 rencontres.

Et ce détail compte. Avec davantage de matchs et moins de coupures, la gestion des effectifs pèsera encore plus lourd, notamment pour les franchises australiennes et néo-zélandaises.

Un calendrier construit autour de la Bledisloe Cup

La onzième journée illustre cette nouvelle logique. Le 24 avril, Reds–Blues sera l’unique rencontre du week-end, huit équipes étant exemptées. Le lendemain, Brisbane accueillera le premier match de la Bledisloe Cup disputé le jour de l’Anzac Day. Les sélections australienne et néo-zélandaise seront annoncées après la neuvième journée, transformant le début de saison en course aux maillots internationaux.

À quelques mois de la Coupe du monde 2027, les premières journées auront donc un parfum de sélection. Une bonne série pourra compter autant pour le classement que pour convaincre les staffs des Wallabies et des All Blacks.

Une phase finale plus lisible

Les six premiers seront qualifiés, mais les deux mieux classés iront directement en demi-finales. Les troisième et quatrième recevront respectivement les sixième et cinquième lors de matchs éliminatoires. Une formule plus directe qui récompense nettement la saison régulière. Le Super Rugby change surtout de rythme, avec davantage de matchs, de dimanches et moins de respiration.