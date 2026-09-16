"Comme j'étais plus petit, il fallait que je gagne du temps" : Romain Teulet livre l'un de ses secrets pour rivaliser dans les airs

Avoir le "biaïs", une expression typiquement tarnaise qui colle parfaitement à Romain Teulet, l'arrière historique du Castres Olympique dans les années 2000-2010.

Surnommé « Robocop » affectueusement par le public tarnais, celui qui a soulevé un Brennus et un Bouclier européen durant sa carrière est aussi reconnu comme étant, à l'heure actuelle, le meilleur réalisateur du championnat.

Une justesse face aux perches qui lui permet, au moment de raccrocher les crampons, d'afficher 3 102 points toutes compétitions confondues.

Au-delà de ça, le natif de Bergerac a souvent surpris par sa capacité à rivaliser avec des grandes perches, malgré son petit gabarit (1m63), chose qu'il confie travailler en regardant ce qui se fait ailleurs.

Après les ratés de Thomas Ramos face à l’UBB, la règle des 45 secondes fait débat : Romain Teulet détaille l’adaptation imposée aux buteurs (mais pas que)

Habileté, filouterie ou débrouillardise

Si c'est désormais démocratisé, dans le rugby professionnel, de s'inspirer d'autres sports, notamment sur la technique de course ou encore sur les lancers en touche, Romain Teulet figure assurément parmi les tauliers en la matière.

Professionnel reconnu et d'un sérieux implacable, ce dernier avait alors identifié ses points faibles à l'époque et avait travaillé de façon à les gommer pour rivaliser dans l'élite professionnelle.

Positionné le plus souvent à l'arrière, ce dernier a confié au Rugbynistère s'inspirer de la technique de saut des handballeurs pour remporter ses duels aériens, notamment.

« Dans le sport de haut niveau, ce qui fait la différence, c'est la régularité et le sens du détail, tout le temps, et on peut me dire ce que l'on veut sur ça ! Dans le jeu courant, notamment sur les ballons aériens, comme j'étais plus petit pour rivaliser avec les joueurs d'1m90, il fallait que je trouve une solution. Je me suis longtemps inspiré de la technique de saut des handballeurs, le timing qu'ils utilisent pour impulser le saut notamment. Comme j'étais plus petit, il fallait que je gagne du temps sur ça. »

Romain Teulet pour le Rugbynistère

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Son amour impossible avec le golf

Dans sa quête de progression constante, il ne s'arrête pas qu'à copier les mouvements des handballeurs. Pour peaufiner son jeu au pied, il s'inspire de plusieurs « sports de lancer ».

Le tennis, pour les appuis au moment de frapper la balle par exemple, mais il évoque aussi son obsession imaginaire pour le golf.

Et pour cause, dans ce sport qui plaît souvent aux joueurs de rugby, il confie en tirer la peur de devenir accro. Il faut dire que cela colle tout à fait à sa personnalité, car dans le golf, plus qu'ailleurs, c'est la régularité et le travail qui font foi.

« Au tennis, il y a aussi des choses à prendre, c'est certain. Mais dans mon cas, il vaut mieux que je ne fasse jamais de golf. Je pense que j'y retrouverais des sensations trop similaires et j'en deviendrais accro. »

Romain Teulet pour le Rugbynistère