Après les ratés de Thomas Ramos face à l’UBB, la règle des 45 secondes fait débat : Romain Teulet détaille l’adaptation imposée aux buteurs (mais pas que)

Cela fait maintenant deux journées que le championnat a repris ses droits, et déjà des différences significatives font surface par rapport au précédent exercice.
Désormais en Top 14, les buteurs n'auront que 45 secondes pour transformer un essai, là où il y a encore quelques mois ces derniers en comptaient 60.
En ce sens, Thomas Ramos, peu en réussite face à Bordeaux lors de la deuxième journée, fut interrogé après la rencontre sur une potentielle relation de cause à effet.
Pas adepte de la langue de bois, ce dernier ne s'est pas caché derrière ce nouveau point de règlement, en assumant l'entière responsabilité de son échec.
Dans le même temps, Le Rugbynistère s'est entretenu avec la référence dans cet exercice : Romain Teulet, qui donne son avis sur cette réforme ô combien discutée.
« On n’est pas trop consultés, c’est dommage. » 🎙️— CANAL+ Rugby (@CanalplusRugby) September 13, 2026
Les mots de Thomas Ramos à propos de la nouvelle règle sur les transformations, dont le temps d’exécution est passé de 60 à 45 secondes ⏱️#STUBB pic.twitter.com/9yLq7uNKqq
Romain Teulet : "Je sais qu'aujourd'hui je ne buterai pas de la même façon"
Il est connu comme le meilleur réalisateur de l'histoire du Top 14, bien que talonné par Benjamin Urdapilleta, qui n'est plus qu'à une unité des 2612 points marqués par Robocop durant sa carrière.
Celui qui a pris sa retraite au début du précédent millénaire est devenu, en toute logique, consultant jeu au pied, tant pour les équipes de France qu'avec le Castres Olympique.
Toujours avec un regard porté sur le terrain donc, il évoque, malgré le manque de recul que nous disposons sur cette réforme, une modification évidente de la routine des buteurs, mais pas seulement.
"C'est sûr que Thomas Ramos est un putain de baromètre, mais les buteurs doivent s'adapter. C'est difficile de savoir, car je n'y ai pas été confronté, et on manque encore de recul. Ce qui est sûr, ce sera 15 secondes de moins pour récupérer, donc c'est du stress en plus, c'est une organisation différente. Je sais qu'aujourd'hui, je ne buterai pas de la même façon, tout simplement pour gagner du temps. Je reculerais directement dans l'alignement du ballon, tout simplement pour gagner du temps sur le reste."
Romain Teulet pour Le Rugbynistère
2010 Romain Teulet— APSM Rugby Channel 🏉 (@ApsmRugby) August 24, 2022
Racing Métro vs Castres Top14 Rugby
Stade Olympique Yves-du-Manoir, Colombes pic.twitter.com/52PbvJieb9
Des astuces et un protocole complètement différent ?
Professionnel et véritable bourreau de travail, Romain Teulet tient à responsabiliser les joueurs, qui, selon ses dires, doivent s'adapter quoi qu'il en soit à cette nouvelle réglementation.
Même s'il confirme que cela impactera la préparation et la réalisation du geste, c'est tout un ensemble d'astuces et de routines qui devront être revus.
Même si les buteurs ont la responsabilité de ces transformations, ce nouveau décompte pourrait, selon l'ancien arrière du Castres Olympique, entraîner davantage de responsabilité pour les coéquipiers et pour certains éléments des staffs.
"Cela va demander de la réflexion, bien sûr, et une adaptation à tout cela. Dans mon cas, nous étions passés de 1m30 à 1m, j'avais changé de routine à ce moment-là. Je pense que cela va mettre beaucoup la pression sur celui qui apporte le tee. On peut aussi imaginer qu'un joueur, et pourquoi pas le numéro 9 qui se situe souvent le plus proche du ballon, se charge de le récupérer vite pour le donner à son buteur. Ceci dit, dans mon cas, dès qu'un essai était marqué, j'entrais en phase de préparation sans prendre le temps de célébrer. Je pense que ça serait encore plus vrai aujourd'hui."
Romain Teulet pour Le Rugbynistère
📻 𝙇❜𝙚𝙣𝙩𝙧𝙚𝙩𝙞𝙚𝙣 #𝐂𝐎𝙧𝙚𝙩𝙧𝙤 , épisode 6 !— Castres Olympique (@CastresRugby) December 10, 2022
🎥 Nous sommes allés à la rencontre de Romain Teulet, dit 𝐑𝐨𝐛𝐨𝐜𝐨𝐩. Il nous raconte la magnifique épopée du CO en HCup, avec notamment cette demi-finale à Béziers face au Munster !#TeamCO #COretro #COEXE
C'est une ânerie de la Ligue et de la FFR ! qui ont demandées une dérogation a WR !
Surtout que pour les matchs des Coupes d'Europe et internationaux la règle sera de 60 s !
Merci pour la routine des buteurs qui vont passer d'une compétition à l'autre d'une semaine à l'autre !
A croire que la lumière de celui qui a proposé cette idée n'a jamais joué au rugby !
Pour les pénalités, par contre, j'abaisserais le chrono à 30s vu que c'est après un choix...
Il faut qu'il s'adapte un peu aussi... RNTK n'a pas eu ce problème. Le porteur de tee doit être prêt, le joueur aussi. A la limite avoir deux buteurs qui se partagent le but en fonction du fait qu'ils aient fait un effort ou pas juste avant ?
Je pense qu'il faut également changer les habitudes des joueurs après un essai : moins de célébrations avec les copains après avoir aplati, on donne vite le ballon au buteur et - après uniquement - on se congratule. Plus de jet de ballon dans le public non plus d'ailleurs.
Si tu as un joueur qui fait une percée en solitaire sur 50m (type Wainiqolo) et que ton buteur est sur ses 22m une fois l'essai inscrit, faut qu'il se magne pour transformer.
Ne pas célebrer un essai ne me plait pas perso, ça signifie que t'as fait le boulot pour lequel on te paye, tu marques et tu donnes le ballon, ça transforme et on repart...je n'aime pas cette mentalité, et physiquement, les gros vont en baver, surtout après un essais à 15 ou 20 phases de jeu près de la ligne d'en but.
On nous dit qu'on veut accélérer le jeu avec cette règle, mais c'est la mêlée qui est chronophage...
Ramos a raison, on aurait du les consulter.
on est d'accord sur le fond, cette modification n'est pas une bonne chose. À trop vouloir accélérer les choses, on dégrade les conditions de jeu, l'esprit et on met la pression sur les joueurs qui ont de moins en moins de temps pour trouver leur souffle.
Complètement d'accord, enchaîner les essais et le jeu à tout va de toute façon c'est pas forcément ce qui fera du bien au sport.
Apparemment, ça ne perturbe pas que Ramos, quand on voit le match de Toulon, Jaminet a tout cagué ,donc lui aussi...
je crois le gars de Pau a fait 100%...
L'adversité et l'intensité n'était peut-être pas la même, mais c'est un beau sans faute de la part du buteur Palois.
Avec Ramos on est plutôt dans les multiples de 7 que de 5 pour détailler le score.
3 transformations successives loupées pour lui, ça n'arrive pas et ça veut probablement dire que le changement de chrono impacte bien le buteur.
J'ai loupé le début du match mais 10 à 0 avec 2 essais ça m'a fait tilter puis 15...
Et Romain NTK a pris le relais avant que Ramos ne soit davantage ronchonchon
Thomas me l'a dit, en off:
"j'ai pensé toute la nuit à mon club de l'an prochain, le Racing, ...
et vu leurs deux résultats, dont la tôle à la maison, et ça m'a cassé le moral".
(Joke - petite précision nécessaire pour ceux qui ... 😅)
Est ce qu'il y avait une clause proD2 dans les petites lignes?
Franchement, j'ai pas osé aborder le sujet 🤭
Blague à part du Joke, j'ai pas osé non plus aller jusque là dans mon post.
J'ai eu une pudeur que tu n'as pas eue 🤭
Je ne voulais pas titiller les supporters R92 (@Chandelle 72 notamment).
Déjà qu'il n'y a plus grand monde ici 🙄
😅
J'ai peur de devoir regarder vers le bas cette saison donc je me permet.
Après c'est que la deuxième journée j'attends le fin de la tournée pour me faire un premier avis.
Alors c'est la mienne 🍻
Pas très enthousiaste ...
Faut attendre un peu