Après les ratés de Thomas Ramos face à l’UBB, la règle des 45 secondes fait débat : Romain Teulet détaille l’adaptation imposée aux buteurs (mais pas que)

Cela fait maintenant deux journées que le championnat a repris ses droits, et déjà des différences significatives font surface par rapport au précédent exercice.

Désormais en Top 14, les buteurs n'auront que 45 secondes pour transformer un essai, là où il y a encore quelques mois ces derniers en comptaient 60.

En ce sens, Thomas Ramos, peu en réussite face à Bordeaux lors de la deuxième journée, fut interrogé après la rencontre sur une potentielle relation de cause à effet.

Pas adepte de la langue de bois, ce dernier ne s'est pas caché derrière ce nouveau point de règlement, en assumant l'entière responsabilité de son échec.

Dans le même temps, Le Rugbynistère s'est entretenu avec la référence dans cet exercice : Romain Teulet, qui donne son avis sur cette réforme ô combien discutée.

« On n’est pas trop consultés, c’est dommage. » 🎙️



Les mots de Thomas Ramos à propos de la nouvelle règle sur les transformations, dont le temps d’exécution est passé de 60 à 45 secondes ⏱️#STUBB pic.twitter.com/9yLq7uNKqq — CANAL+ Rugby (@CanalplusRugby) September 13, 2026

Romain Teulet : "Je sais qu'aujourd'hui je ne buterai pas de la même façon"

Il est connu comme le meilleur réalisateur de l'histoire du Top 14, bien que talonné par Benjamin Urdapilleta, qui n'est plus qu'à une unité des 2612 points marqués par Robocop durant sa carrière.

Celui qui a pris sa retraite au début du précédent millénaire est devenu, en toute logique, consultant jeu au pied, tant pour les équipes de France qu'avec le Castres Olympique.

Toujours avec un regard porté sur le terrain donc, il évoque, malgré le manque de recul que nous disposons sur cette réforme, une modification évidente de la routine des buteurs, mais pas seulement.

"C'est sûr que Thomas Ramos est un putain de baromètre, mais les buteurs doivent s'adapter. C'est difficile de savoir, car je n'y ai pas été confronté, et on manque encore de recul. Ce qui est sûr, ce sera 15 secondes de moins pour récupérer, donc c'est du stress en plus, c'est une organisation différente. Je sais qu'aujourd'hui, je ne buterai pas de la même façon, tout simplement pour gagner du temps. Je reculerais directement dans l'alignement du ballon, tout simplement pour gagner du temps sur le reste."

Romain Teulet pour Le Rugbynistère

2010 Romain Teulet

Racing Métro vs Castres Top14 Rugby

Stade Olympique Yves-du-Manoir, Colombes pic.twitter.com/52PbvJieb9 — APSM Rugby Channel 🏉 (@ApsmRugby) August 24, 2022

Des astuces et un protocole complètement différent ?

Professionnel et véritable bourreau de travail, Romain Teulet tient à responsabiliser les joueurs, qui, selon ses dires, doivent s'adapter quoi qu'il en soit à cette nouvelle réglementation.

Même s'il confirme que cela impactera la préparation et la réalisation du geste, c'est tout un ensemble d'astuces et de routines qui devront être revus.

Même si les buteurs ont la responsabilité de ces transformations, ce nouveau décompte pourrait, selon l'ancien arrière du Castres Olympique, entraîner davantage de responsabilité pour les coéquipiers et pour certains éléments des staffs.

"Cela va demander de la réflexion, bien sûr, et une adaptation à tout cela. Dans mon cas, nous étions passés de 1m30 à 1m, j'avais changé de routine à ce moment-là. Je pense que cela va mettre beaucoup la pression sur celui qui apporte le tee. On peut aussi imaginer qu'un joueur, et pourquoi pas le numéro 9 qui se situe souvent le plus proche du ballon, se charge de le récupérer vite pour le donner à son buteur. Ceci dit, dans mon cas, dès qu'un essai était marqué, j'entrais en phase de préparation sans prendre le temps de célébrer. Je pense que ça serait encore plus vrai aujourd'hui."

Romain Teulet pour Le Rugbynistère