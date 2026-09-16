Thomas Ramos perturbé par les 45 secondes ? Yann Delaigue explique pourquoi le vrai changement se joue aussi autour du buteur

45 secondes qui bousculent déjà les habitudes

Il aura suffi de deux journées pour installer le sujet dans les discussions du TOP 14. Depuis cette saison, les buteurs disposent de 45 secondes pour tenter pénalités et transformations, contre une minute auparavant. Thomas Ramos en a fait l’expérience dimanche contre Bordeaux-Bègles. L’arrière toulousain a manqué ses trois premières transformations lors du succès 48-12 avant de céder le tee à Romain Ntamack. Après la rencontre, il a notamment regretté la réduction du chrono et le manque de concertation autour de cette évolution.

Après les ratés de Thomas Ramos face à l’UBB, la règle des 45 secondes fait débat : Romain Teulet détaille l’adaptation imposée aux buteurs (mais pas que)

Ancien buteur, Yann Delaigue se montre beaucoup moins inquiet sur le fond. « Je pense que c’est suffisant », nous explique-t-il. À condition de revoir certaines habitudes. Le principal changement vient selon lui de l’organisation autour du joueur, notamment pour apporter rapidement le tee. La transformation lui paraît d’ailleurs plus délicate à gérer qu’une pénalité, puisque le ballon peut se retrouver loin après l’essai.

Une routine à reconstruire en quinze secondes de moins

Pendant des années, chaque buteur a construit sa petite mécanique : récupération, placement du tee, recul, respiration, regard vers les poteaux puis course d’élan. Retirer quinze secondes oblige forcément à toucher à cette horlogerie. Delaigue estime donc que la préparation doit évoluer « mentalement et techniquement », sans pour autant condamner les joueurs possédant les routines les plus longues.

Et les premiers chiffres méritent justement de calmer les conclusions définitives. Après deux journées, 84 des 109 essais du championnat ont été transformés selon les chiffres de Its Rugby, soit 77,1 %. Après deux journées en 2025-2026, le taux atteignait 79,2 %. Deux points de différence seulement, sur un échantillon encore réduit. À ce stade, impossible d’affirmer statistiquement que le nouveau chrono fait moins bien buter le TOP 14.

Ramos va-t-il vraiment être perturbé longtemps ?

Le cas Ramos reste malgré tout intéressant. Parce qu’un arrière peut avoir plusieurs dizaines de mètres à parcourir avant même de récupérer son tee après un essai marqué loin de lui. Ses trois échecs face à l’UBB ont immédiatement placé la nouvelle règle sous les projecteurs, mais Delaigue refuse d’y voir autre chose qu’une période d’ajustement. « Ramos ne va pas devenir un mauvais buteur à cause de cela. Il va s’adapter. »

Le travail concernera donc aussi les staffs. Apporter immédiatement le tee, anticiper l’endroit de la tentative ou permettre au buteur d’amorcer sa préparation avant de poser le ballon peuvent récupérer quelques secondes précieuses. Une sorte de rugby des gains marginaux appliqué au coup de pied : personne ne gagnera vingt secondes, mais chacun peut en gratter deux.

« Dans deux ou trois mois, on n’en parlera plus »

Delaigue affiche en tout cas une certitude : « Je suis sûr à 100 % que les joueurs vont s’adapter. » Il imagine encore quelques déchets durant ce début de saison, le temps de reconstruire les routines, puis une normalisation progressive. Son pronostic est même assez clair : dans deux ou trois mois, le débat pourrait avoir largement perdu de son intensité. Les buteurs auront alors eu le temps de refaire leurs gammes, chronomètre en main.