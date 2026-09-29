Sept blessés, un capitaine remplacé et Scott Barrett de retour : les All Blacks se recomposent avant la Bledisloe Cup

Les All Blacks ont dévoilé un groupe de 34 joueurs, dix-neuf avants et quinze arrières, pour les deux tests de Bledisloe Cup face à l'Australie, les 10 octobre à Auckland et 17 octobre à Sydney.

Codie Taylor est confirmé capitaine en l'absence d'Ardie Savea, dont la saison internationale semble terminée sur blessure à l'épaule.

Le retour de Scott Barrett, après une période sabbatique et une opération du dos, celui de Shannon Frizell, revenu du Japon, et l'appel de Josh Jacomb, jamais sélectionné, à l'ouverture après le forfait de Ruben Love, marquent un groupe en pleine recomposition.

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Scott Barrett, de la période sabbatique au groupe

L'ancien capitaine avait quitté le groupe entre repos et blessure. Son absence s'explique par une période sabbatique et une opération du dos. Le deuxième-ligne a été rappelé aujourd'hui pour les deux rencontres de Bledisloe Cup contre l'Australie. C'est Codie Taylor, le talonneur, qui sera capitaine.

Il complète la première ligne aux côtés de Asafo Aumua, Samisoni Taukei'aho, Ethan de Groot et George Bower. Ensuite Xavier Numia, Tyrel Lomax, Fletcher Newell, Pasilio Tosi, Scott Barrett, Josh Lord, Fabian Holland, Tupou Vaa'i, Simon Parker et Shannon Frizell complètent la liste des avants avec Anton Segner, Ethan Blackadder, Peter Lakai et Wallace Sititi.

Chez les arrières, on trouve Cam Roigard, Cortez Ratima, Kyle Preston, Richie Mo'unga et Josh Jacomb, Jordie Barrett, Quinn Tupaea, Timoci Tavatavanawai, Rieko Ioane et Fehi Fineanganofo, Leroy Carter, Josh Moorby, Will Jordan, Beauden Barrett et Damian McKenzie ferment la marche.

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Une infirmerie bien remplie

Trois avants manquent à l'appel : Luke Jacobson (coude), Patrick Tuipulotu (mollet) et Ollie Norris (genou). Chez les arrières, Anton Lienert-Brown (genou), Billy Proctor (épaule) et Caleb Clarke (épaule) sont aussi indisponibles.

Le troisième-ligne Shannon Frizell réintègre le groupe pour la première fois depuis sa 33e sélection. Celle-ci remonte à la finale de la Coupe du monde 2023. Il est rentré récemment en Nouvelle-Zélande après son expérience au Japon.

Enfin, c'est le poste d'ouvreur qui pose la question la plus ouverte. Ruben Love, titulaire à ce poste durant la majeure partie de l'année, est forfait pour une blessure à la cheville. Josh Jacomb, jamais sélectionné, est appelé pour rejoindre Richie Mo'unga parmi les options à l'ouverture avec Beaudent Barrett.