Scott, Beauden et Jordie Barrett titulaires avec la Nouvelle-Zélande contre l'Australie, Mo'unga et Love forfaits : la composition des All Blacks pour la Bledisloe Cup

Pour ce premier rendez-vous de la Bledisloe Cup, la Nouvelle-Zélande se présente face aux Wallabies avec un visage bien différent de celui aperçu lors de sa dernière sortie.

Battus il y a quatre semaines à Baltimore par les champions du monde sud-africains (43-28), les All Blacks vont devoir faire sans plusieurs cadres sur la pelouse de l'Eden Park, à Auckland.

Mais l'histoire récente reste largement de leur côté : ils sont sur onze succès consécutifs face à l'Australie.

Grâce aux 1,92 m de Suaalii, d'ordinaire centre, l'Australie a fait perdre aux Springboks la bataille aérienne, une première depuis longtemps selon Matfield

Trois frères Barrett dans le XV de départ

Dave Rennie a de quoi se réjouir : Scott, Beauden et Jordie Barrett seront tous alignés d'entrée samedi.

Le premier à retrouver sa place est Scott. À 32 ans, l'ancien capitaine néo-zélandais s'apprête à disputer son premier test de la saison, au poste de deuxième ligne.

Il avait dû s'arrêter plusieurs mois, le temps de souffler puis de se faire opérer du dos en mai. Son frère Beauden (35 ans, 145 sélections) sera lui titulaire pour la quatrième fois cette année.

Le forfait de Richie Mo'unga à l'ouverture a rebattu les cartes : le sélectionneur a choisi de décaler Damian McKenzie au poste de numéro 10 et de confier l'arrière à Beauden Barrett.

Il faut remonter à l'an dernier pour retrouver les trois frères ensemble sous le maillot noir : c'était face à l'Irlande, à Soldier Field, lors d'un match de gala disputé aux États-Unis et conclu sur une victoire 13-26. Le talonneur Codie Taylor héritera, lui, du capitanat pour ces tests face aux Wallabies.

©All Blacks (Facebook)

Six nouvelles têtes et deux joueurs repositionnés

Pour composer son équipe, Rennie a dû lancer six nouveaux titulaires et modifier deux postes par rapport au match de Baltimore.

Sur les ailes, Leroy Carter prend la suite de Josh Moorby, alors que Quinn Tupaea s'installe au centre à la place d'Anton Lienert-Brown.

Devant, Wallace Sititi s'empare du maillot de troisième ligne laissé par Ethan Blackadder. Josh Lord formera quant à lui la deuxième ligne avec Scott Barrett, aux dépens du duo Sam Darry – Patrick Tuipulotu.

100 kg, formé chez les Crusaders : ce 3e ligne néo-zélandais rêve désormais du maillot du pays de Galles et du 6 Nations

Mo'unga et Love out, une infirmerie bien remplie

Les motifs de satisfaction ont leurs limites : outre Richie Mo'unga, forfait pour ce match, Ruben Love ne rejouera plus cette saison à cause d'une douleur à la cheville, tout comme Ardie Savea, victime d'un souci à l'épaule.