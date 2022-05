RUGBY. Quel club de Top 14 place le plus de jeunes talents chez les U20 pour le stage ?

L'encadrement de l'équipe de France des moins de 20 ans a dévoilé une liste de 43 éléments en vue d'un stage de préparation à Marcoussis.

Après une belle deuxième place lors du Tournoi des 6 Nations, l'équipe de France des moins de 20 ans sera de nouveau réunie pour un stage de préparation à Marcoussis. "Ce groupe a été construit à partir de l’expérience vécue mais aussi à partir des 43 joueurs qu’on a pu observer en situation, tout en s’appuyant également sur les deux matches disputés par les moins de 20 ans développement en Irlande", commente le manager des Bleuets Jean-Marc Béderède via le site de la FFR. Un groupe dans lequel on retrouve quatre joueurs du Stade Toulousain dont Théo Ntamack et autant de l'UBB dont le prometteur Louis Bielle-Biarrey. Ce sont les deux formations les mieux représentées dans ce groupe de 43.

On retrouve également des éléments de Pro D2 issus de Colomiers, Agen ou encore Grenoble. "Ce rassemblement permet également de voir des garçons que nous n’avons vus que ponctuellement mais qui sont fortement impliqués à la fois dans leurs équipes professionnelles et dans notre projet. Cela contribue à notre volonté de placer le joueur au cœur d’un contexte le plus épanouissant possible pour lui. En cumulant l’ensemble de ces critères et de ces expériences nous avons construit ce groupe". Finalement, c'est une liste plutôt hétérogène qui a été dévoilée. Aucun club ne se détache vraiment. Ce qui montre bien la richesse du rugby tricolore.

Groupe France