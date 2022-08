Roué de coups après la victoire des Springboks, cet ancien joueur de Clermont lance un appel

L'ancien centre des Springboks, passé par Clermont et Bourgoin, Grant Esterhuizen a été victime d'une agression en Afrique du Sud.



Grant Esterhuizen a lancé un appel à témoins via sa page Facebook après avoir été tabassé en Afrique du Sud. "Je recherche deux hommes pas si gentils qui ont pris le temps samedi soir de me frapper par le côté et dans le dos. Ces individus appartiennent à un club de motards. À Nelspruit. [...] S'il vous plaît, aidez-moi à trouver ces criminels et à empêcher que cela n'arrive à quelqu'un d'autre à l'avenir". L'ancien Springbok (7 sélections, dont deux contre la Nouvelle-Zélande) venait d'assister à la victoire de ses compatriotes sur les All Blacks dans le Rugby Championship. Hospitalisé, l'ancien joueur de 46 ans a subi des blessures au visage et devra voir un spécialiste après avoir été assommé.



L'un des hommes l'aurait frappé avec un casque après que le premier est venu vers lui avec l'intention de se battre. "Nous étions à l'extérieur [du club] et ce type vient vers moi et dit qu'il a envie de me frapper, raconte celui qui a porté le maillot de Clermont entre 2006 et 2009 (33 matchs) via Stuff. Je lui ai tourné le dos et j'ai continué ma conversation et juste après, j'ai été frappée très fort sur le côté. C'est à peu près le dernier dont je me souvienne." Selon Esterhuizen, ce n'est qu'une histoire de temps avant que ces hommes soient retrouvés. Avant de jouer à Clermont, le centre avait aussi porté les couleurs du CSBJ entre 2003 et 2005 (45 matchs).