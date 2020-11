Bernard Laporte ne peut contenir son émotion en parlant de son ami Dominici [VIDEO]

Invité sur le plateau de Cyril Hanouna mercredi soir, le président de la fédération Bernard Laporte a rendu hommage à Christophe Dominici.

Ce mercredi soir, le président de la Fédération Bernard Laporte était l'invité de Cyril Hanouna dans TPMP pour parler de son ami Christophe Dominici, disparu mardi. Face aux caméras du PAF, l'ancien sélectionneur du XV de France a rendu un très bel hommage à "Domi", la voix coupée par l'émotion. Très ému, "Bernie" est revenu sur la personnalité joviale de l'ailier aux 67 sélections, son côté attachant au possible et sa part d'ombre, aussi.

"Chacun à son jardin secret (...) Un jour on le saura"@BernardLaporte_ revient sur les souffrances de son ami Christophe Dominici #TPMP pic.twitter.com/pvWKmowqVO — TPMP (@TPMP) November 25, 2020

Laporte de révéler qu'il l'avait eu au téléphone pour la dernière fois la semaine dernière et que jamais il n'aurait pu penser que son ami en arriverait là, quand bien même il avait des problèmes. Il aurait en tous cas aimé lui demander "pourquoi ?"... "On peut tout imaginer, mais réellement, pourquoi ? [...] Chacun à son jardin secret, on ne sait pas tout des gens. Mais un jour on le saura", a-t-il martelé. Une séquence non sans émotion sur le plateau de C8.