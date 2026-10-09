Qualifié pour le prochain Mondial, Hong Kong va développer un championnat de rugby à XV avec la Chine

Le rugby à XV pourrait bientôt s’installer durablement en Chine. Hong Kong China Rugby et la Chinese Rugby Football Association ont dévoilé le contenu de leur protocole d’accord, signé récemment.

Parmi les engagements, un projet de championnat national de clubs marque un vrai changement de cap.

Après sa qualification pour le Mondial 2027, Hong Kong cherche à développer sur son territoire la pratique du rugby à XV, en s’appuyant sur la puissance chinoise.

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Hong Kong et Chine pour developper le rugby à XV

Jusqu’ici, la Chine a concentré presque toutes ses ressources sur le rugby à 7, discipline olympique, tandis que le XV restait très minoritaire, confiné à des tournois provinciaux amateurs d’environ deux semaines.

Le nouveau projet vise à remplacer ce format par une vraie ligue régulière de clubs, avec une vision plus commerciale et professionnelle.

L’accord prévoit aussi des entraînements communs pour les équipes à 7, l’intégration de l’équipe universitaire de Hong Kong aux phases finales du championnat universitaire chinois, et des échanges entre entraîneurs et arbitres.

🇨🇳Soutenue par HKCR, la Chine va lancer prochainement un grand championnat national de clubs de rugby à XV! https://t.co/j20upljO4G La qualification historique de l'équipe de Hong Kong Chine pour la Coupe du Monde de Rugby à XV 2027 en Australie a agi comme un déclencheur. — Asie Rugby (@AsieRugby) October 9, 2026

La qualification de Hong Kong pour le Mondial point de départ d’un immense projet ?

Hong Kong n’est pas arrivé là par hasard. Après deux barrages manqués en 2019 et 2023, la sélection a validé son billet pour l’Australie en battant la Corée 70-22 lors de la dernière journée du Championnat d’Asie 2025, un sixième titre consécutif qui en fait la deuxième nation asiatique, après le Japon, à disputer un Mondial.

Cette réussite contraste avec la situation chinoise : avec environ 7 800 licenciés pour 7,5 millions d’habitants, contre environ 33 000 pour plus d’1,4 milliard de Chinois, Hong Kong compte, rapporté à sa population, une quarantaine de fois plus de pratiquants que la Chine.

Cette qualification doit en outre servir de moteur à la pratique, puisque la fédération hongkongaise en attend des modèles qui donneront envie de jouer au rugby, et c’est cette expérience que la Chine veut aujourd’hui mettre à profit.