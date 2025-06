PROD2. TRANSFERT. Nevers ne veut pas contempler Brive et Aix et signe un redoutable 3/4 centre du Leinster

L’ancien international U20 irlandais a paraphé un contrat avec l'USON Nevers jusqu'en 2027, plus une année en option.

Certes, ce n’est pas Jordie Barrett. Mais la signature de 3/4 centre du Leinster Liam Turner est tout de même une sacrée recrue pour le club nivernais.

Auteur d’une saison décevante en ProD2 et devant déplorer de nombreux départ, Nevers devait réagir sur le marché des transferts. Et la venue du polyvalent irlandais va en ce sens.

Titulaire 8 fois sur 10 cette saison avec la province basée à Dublin, le garçon de 25 ans est un joueur compact (1m75 pour 91 kilos), explosif et capable de jouer à l’aile également. Depuis plusieurs saisons, il était dans la rotation des Boys in Blue, le plus souvent lorsque les stars de l’équipe nationale étaient laissées au repos.

Mais comme à Toulouse, être numéro 3 ou 4 à son poste au Leinster ne signifie pas que vous êtes un peintre, bien au contraire. L’ancien international U20 irlandais a paraphé un contrat avec l'USON Nevers jusqu'en 2027, plus une année en option.

Turner viendra compenser numériquement le départ d'Aliveriti Loaloa vers Clermont. Aux côtés du septiste Varian Pasquet et du prometteur Mathys Belaubre, il apportera pas mal d’options à la ligne de 3/4 jaune et bleu.

Il faudra bien cela à Nevers pour tenter d’accrocher les phases finales l’an prochain, et de ne pas se laisser intimider par les cadors Provence Rugby ou Brive, auteurs de recrutement monstrueux.