PROD2. D'une demi-finale à la zone rouge ? Pourquoi Colomiers doit absolument gagner à Grenoble ?

C’est un nouveau déplacement corsé qui attend Colomiers ce vendredi. Après avoir chuté à Brive (41 à 26), les coéquipiers du capitaine Luka Plataret vont avaler ce jeudi les plus de 500 kilomètres pour rejoindre Grenoble. Sans trop de certitudes.

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Car après cinq journées, la Colombe ne compte qu’une victoire, obtenue avec éclat face à Dax (66 à 21). Pour le reste, trois défaites à l’extérieur et un revers à domicile contre Provence (13- à 18). Un bilan qui place les Haut-Garonnais à la 13e place, avec seulement six points au compteur.

Le contraste est saisissant avec la saison passée. Colomiers s’était installé parmi les meilleures équipes de Pro D2, notamment grâce à sa capacité à voyager. Cette année, cette force s’est évaporée pour l’instant. À Soyaux-Angoulême (38-26), à Biarritz (38-20) puis à Brive, les Columérins sont chaque fois revenue en banlieue toulousaine les poches vides.

Et le calendrier ne leur fait aucun cadeau. Grenoble pointe actuellement à la sixième place avec trois victoires en cinq journées et accueillera Colomiers au Stade des Alpes vendredi à 21 heures. Une formation iséroise qui, même si elle alterne encore le bon et le moins bon, possède suffisamment d’armes pour profiter des hésitations actuelles de son adversaire.

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Le problème columérin dépasse toutefois les seuls résultats. Plusieurs absences privent encore le staff de repères, tandis que le départ de joueurs comme Timu et Nu’u a forcément laissé un déficit de puissance. Certains recrues très attendues manquent encore de rythme, à l’image de Bardoul, Vignères, ou du tongien Viliami Fine, qui n’ont encore que peu joué. Et pesé, à l'issue d'un premier bloc peu satisfaisant.

La zone rouge dès ce vendredi ?

Face à cette situation, Colomiers doit rapidement retrouver un XV capable d’enchaîner les performances. Car en Pro D2, les points abandonnés en début de saison ne sont pas toujours récupérables au printemps. La défaite à Brive a une nouvelle fois montré les limites d’une équipe capable de produire, mais encore trop friable lorsqu’elle doit tenir 80 minutes.

Un nouveau revers à Grenoble pourrait faire plonger Colomiers dans la zone rouge, en cas de victoire de Nice et Agen à la piaule. Après seulement six journées, rien ne serait évidemment joué, compte tenu du potentiel de cet effectif.

Mais pour un club redevenu ambitieux ces deux dernières saisons, l’urgence est déjà réelle : il faut enrayer la mauvaise dynamique avant que le doute ne s’installe. Car cette Pro D2, elle, ne fait aucun cadeau.