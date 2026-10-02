"Pardon, mais ça a été une saison de merde" : le retour aux affaires de ce chien de talus argentin pour faire passer Bayonne dans une autre dimension

Il était l'un des symboles du renouveau bayonnais il y a deux saisons maintenant. Pourtant, l'année dernière, Mateo Carreras n'a pas été aussi en vue que l'exercice précédent.

Et pour cause, l'ailier de poche, 36 fois international avec l'Argentine, s'est beaucoup blessé et a enchaîné avec un calendrier international très riche.

En ce sens, cette saison, il repart avec de nouveaux objectifs, lui qui rêve de sa deuxième Coupe du monde avec les Pumas, mais également de guider Bayonne vers des sommets plus élevés, après une année marquée par les blessures.

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12 matchs de Top 14 la saison dernière

Indisponible à six reprises, durant des périodes plus ou moins longues, avec entre autres un adducteur capricieux, ce dernier a néanmoins participé à deux rencontres de la tournée d'automne avec l'Argentine et à trois rencontres du Nations Championship.

Il semble en bonne voie pour une participation au Mondial, mais sa saison avec Bayonne comptera double pour celui qui arrive en fin de contrat en juin 2029.

Pas du genre à décevoir qui que ce soit, tant il est un joueur dévoué sur les prés, le garçon de 26 ans avoue au micro de Ici Pyrénées-Atlantique avoir longtemps rongé son frein la saison dernière, si bien qu'il a pris une décision lourde de sens : ne pas se faire opérer pour se donner les chances de jouer un maximum avec le maillot basque.

"J'ai eu cette blessure à l'adducteur qui m'a pris beaucoup de temps. Quand je revenais, je ressentais la blessure, une blessure très longue. Ensuite j'ai eu une commotion et... pardon, mais ça a été une saison de merde, parce qu'il y avait beaucoup de blessures et qu'aucun joueur ne veut se blesser. En fin de saison, la question s'est posée de savoir si je me faisais opérer ou non. Nous avons décidé de ne pas m'opérer, et je pense que c'était la meilleure décision. Aujourd'hui je suis à 100%. Bon, il y a une petite gêne au genou, mais qui me permet de continuer à jouer, donc on va continuer comme ça."

Matéo Carreras pour Ici Pyrénées-Atlantique

Springboks scrum-half Herschel Jantjies 🇿🇦 sparks one if the most thrilling length of field tries you’ll see all season 😱 finished by Los Pumas wing Mateo Carreras! 🇦🇷 pic.twitter.com/2mm6pV9Es5 — Parlez-Vous French Rugby (@RugbyVous) December 28, 2025

Carresras mieux que Bielle-Biarrey en ce début de saison ?

Après 160 minutes de jeu, Mateo Carreras affiche un bilan très encourageant : un essai, un franchissement, six défenseurs battus et 78 mètres parcourus en 18 courses, sans la moindre pénalité concédée.

Face à Louis Bielle-Biarrey, le meilleur ailier français, qui a disputé exactement le même temps de jeu, l'Argentin n'a pas à rougir : il fait jeu égal avec lui sur les défenseurs battus (6 chacun) et sur les plaquages réussis (11), et le devance en mètres gagnés (78 contre 59), ainsi qu'en mètres après contact (76 contre 40).

Moins prolifique que son rival au tableau d'affichage (un seul essai marqué), le Bayonnais débute la saison idéalement, lui qui est de retour en pleine forme après une année gâchée par les blessures.