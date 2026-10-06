Onze stades, quatre pays : le pari sud-américain pour le Mondial 2035

Depuis la première édition en 1987, la Coupe du monde masculine n'a encore jamais été organisée en Amérique du Sud. La candidature de 2035 vise à changer cela. Emmenée par la Fédération argentine, elle a remis à World Rugby les documents et informations techniques demandés.

Huit stades en Argentine, un dans chacun des autres pays

En cas de succès, l'Argentine accueillerait l'essentiel du tournoi avec huit stades. Le Brésil, le Chili et l'Uruguay hébergeraient chacun une enceinte. Ce serait le Maracanã de Rio de Janeiro, l'Estadio Nacional de Santiago et le Centenario de Montevideo. Deux stades dépassent 75 000 places : le Monumental de Buenos Aires (85 000) et le Maracanã (78 800).

Buenos Aires (Argentine) : Monumental, 85 000 places

Buenos Aires (Argentine) : José Amalfitani, 49 500 places

La Plata (Argentine) : Estadio Único Diego Armando Maradona, 53 000 places

Córdoba (Argentine) : Mario Alberto Kempes, 57 000 places

Santiago del Estero (Argentine) : Estadio Único Madre de Ciudades, 30 000 places

Salta (Argentine) : Padre Martearena, 21 000 places

Mendoza (Argentine) : Malvinas Argentinas, 42 000 places

Rosario (Argentine) : Gigante de Arroyito, 51 000 places

Rio de Janeiro (Brésil) : Maracanã, 78 800 places

Santiago (Chili) : Estadio Nacional, 46 200 places

Montevideo (Uruguay) : Centenario, 60 235 places

Espagne et Japon en concurrence

Le dossier devra convaincre World Rugby face à l'Espagne et au Japon, également candidats à l'édition 2035. Le processus va durer plus d'un an. World Rugby doit examiner les dossiers et effectuer des visites dans les territoires candidats. Il annoncera ses candidatures préférées en mai 2027, selon la source comme selon La Tercera et Ruck. Le Conseil de World Rugby fera le choix définitif, annoncé en novembre 2027.

Les fédérations misent sur leur expérience

Félix Páez Molina, président de la Fédération argentine, défend le projet. « Nous avons l'opportunité de montrer au monde notre passion pour ce sport, notre capacité à organiser de grands événements et tout ce que nos pays peuvent offrir. » Il précise que le dossier est construit avec les fédérations de la région et Sudamérica Rugby.

Selon La Tercera, Marcello Calandra, président de Sudamérica Rugby, se dit sûr d'avoir fait le nécessaire pour convaincre World Rugby. Cristián Rudloff, président de Chile Rugby, évoque la fierté de voir les Cóndores intégrer ce projet. L'Union uruguayenne de rugby souligne l'expérience de la région dans l'organisation de grands événements sportifs, selon Ruck.

« […] avec l'ambition que, pour la première fois, une Coupe du monde puisse se disputer dans cette partie du monde. » — Félix Páez Molina, président de la Fédération argentine

Un Mondial qui s'ouvre à de nouveaux territoires

Après l'Australie en 2027 et les États-Unis en 2031, le Mondial 2035 ouvrirait de nouveaux territoires. Selon une dépêche reprise par Devdiscourse, l'Argentine a atteint trois demi-finales mondiales, en 2007, 2015 et 2023. La même dépêche indique que l'Uruguay a disputé cinq éditions. Le Chili a fait ses débuts en 2023 et le Brésil ne s'est jamais qualifié.