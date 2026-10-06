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Anthony Jelonch de retour à l'entraînement, des absents de longue date voient aussi le bout du tunnel au Stade Toulousain

Alors qu'il se remet tranquillement d'une luxation de l'épaule, le troisième ligne international tricolore a retrouvé le chemin de l'entraînement collectif ce lundi.

Nathan Heuillet 06/10/2026 à 10h34
Anthony Jelonch de retour avec le Stade Toulousain à l'entrainement. ©INPHO/Billy Stickland (EPCR)
Anthony Jelonch de retour avec le Stade Toulousain à l'entrainement. ©INPHO/Billy Stickland (EPCR)

Il est l'un des dossiers les plus haletant de ce début de championnat, le troisième ligne du Stade Toulousain, Anthony Jelonch, qui, de par sa situation contractuelle et son absence des terrains, fait beaucoup parler.

Et pour cause, si un chemin vers la prolongation du Bleu capé à 40 reprises a, semble-t-il, été trouvé, son retour sur les prés n'est pas encore acté.

Une indisponibilité qui a même poussé le staff Rouge et Noir à aligner de jeunes figures sur la pelouse du Stade Pierre-Fabre le week-end dernier. Mais l'équilibre devrait être retrouvé dans les semaines à venir.

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Anthony Jelonch avec le groupe à l'entrainement

Si la phase d'isolement du troisième ligne semble désormais terminée, lui qui a effectué un protocole de réathlétisation en parallèle du groupe professionnel, Anthony Jelonch ne semble pas tout à fait prêt à revenir.

Il ne sera évidemment pas présent pour la réception de Bayonne le week-end prochain. Pour l'heure, aucune date de retour n'est évoquée dans la presse.

Parmi les autres retours majeurs, tous les internationaux mis au repos face à Castres seront disponibles, sauf Thomas Ramos, qui souffre toujours de la cuisse.

Léo Banos et Matthis Castro-Ferreira ont eux aussi repris l'entraînement collectif ce lundi.

Un retour express en Bleu ?

Pour Anthony Jelonch et le XV de France, c'est une saison à l'enjeu majeur : chaque partie a en ligne de mire la Coupe du monde 2027.

À moins d'un an du coup d'envoi de la compétition, Anthony Jelonch, absent des terrains depuis pratiquement sept mois, doit impérativement retrouver les près dans les meilleurs délais pour espérer porter rapidement le maillot bleu.

Son retour semble en bonne voie, à quelques semaines de la deuxième partie du Nations Championship.

Le 7 novembre prochain, la France reçoit les Fidji, un test de caractère toujours très particulier, et Anthony Jelonch pourrait, en cas de retour ce mois-ci, se tester lui et sa nouvelle épaule droite.

Jacques-Tati-en-EDF
Jacques-Tati-en-EDF

Il serait important que Cros se repose un peu non ? Voire Roumat ...


pascalbulroland
pascalbulroland

HS : David Ainu'u partira du ST à la fin de l'année pour aller à l'UBB
Source : Rugbyrama


Michmich31
Michmich31

ça c'est la tuile, je suppose qu'un remplaçant est déjà identifié en interne?


pascalbulroland
pascalbulroland

Il ne part pas pour une question d'argent, mais pour jouer plus de "gros" matchs...
Je ne suis pas sûr qu'il en fasse plus à Bordeaux mais bon...
La priorité du ST c'est Hawkes, et puis avec GHC, Merckler, Mallez , Neti et Bertrand, ça devrait le faire.


Michmich31
Michmich31

Effectivement vu comme ça, il nedevrait être pas loin de numéro 1 là bas.
En tout cas c'est une bonne prise, un jiff qui n'est quasiment jamais en selection et qui tiens la baraque.
Les adieux de fin de saison à Wallon ça va être quelque chose.


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