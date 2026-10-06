Anthony Jelonch de retour à l'entraînement, des absents de longue date voient aussi le bout du tunnel au Stade Toulousain

Il est l'un des dossiers les plus haletant de ce début de championnat, le troisième ligne du Stade Toulousain, Anthony Jelonch, qui, de par sa situation contractuelle et son absence des terrains, fait beaucoup parler.

Et pour cause, si un chemin vers la prolongation du Bleu capé à 40 reprises a, semble-t-il, été trouvé, son retour sur les prés n'est pas encore acté.

Une indisponibilité qui a même poussé le staff Rouge et Noir à aligner de jeunes figures sur la pelouse du Stade Pierre-Fabre le week-end dernier. Mais l'équilibre devrait être retrouvé dans les semaines à venir.

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Anthony Jelonch avec le groupe à l'entrainement

Si la phase d'isolement du troisième ligne semble désormais terminée, lui qui a effectué un protocole de réathlétisation en parallèle du groupe professionnel, Anthony Jelonch ne semble pas tout à fait prêt à revenir.

Il ne sera évidemment pas présent pour la réception de Bayonne le week-end prochain. Pour l'heure, aucune date de retour n'est évoquée dans la presse.

Parmi les autres retours majeurs, tous les internationaux mis au repos face à Castres seront disponibles, sauf Thomas Ramos, qui souffre toujours de la cuisse.

Léo Banos et Matthis Castro-Ferreira ont eux aussi repris l'entraînement collectif ce lundi.

Anthony Jelonch va bien prolonger au Stade Toulousain (30 ans). Le dossier aurait bien avancé depuis 2 semaines. Efrain Elias (22ans) est également en discussion pour une prolongation. (L'équipe) — tomworky.rugby (@TWerstling) September 27, 2026

Un retour express en Bleu ?

Pour Anthony Jelonch et le XV de France, c'est une saison à l'enjeu majeur : chaque partie a en ligne de mire la Coupe du monde 2027.

À moins d'un an du coup d'envoi de la compétition, Anthony Jelonch, absent des terrains depuis pratiquement sept mois, doit impérativement retrouver les près dans les meilleurs délais pour espérer porter rapidement le maillot bleu.

Son retour semble en bonne voie, à quelques semaines de la deuxième partie du Nations Championship.

Le 7 novembre prochain, la France reçoit les Fidji, un test de caractère toujours très particulier, et Anthony Jelonch pourrait, en cas de retour ce mois-ci, se tester lui et sa nouvelle épaule droite.