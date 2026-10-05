Un échange avec Pacome pour attirer Niusalelekitoga ? La piste évoquée pour recruter un Fidjien qui brille en ProD2

C'est un joueur qui détonne en ce début de saison et dont on se doute qu'il ne restera pas longtemps en ProD2, vu son jeune âge (21 ans).

D'après La Dépêche du Midi, le Castres olympique figure déjà parmi les prétendants pour recruter le Fijdien Niusalelekitoga.

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Les Tarnais veulent renforcer leur milieu de terrain pour la saison prochaine, alors que Jack Goodhue est en fin de contrat à l'issue de cet exercice.

L'international néo-zélandais, arrivé à Castres en 2023, n'a toujours pas prolongé.

C'est ainsi qu'Avakuki Niusalelekitoga, joueur électrique et technique du SAXV, est aujourd'hui une piste concrète.

La Rochelle en concurrence directe

Dans le même temps, Rugbyrama indique que La Rochelle serait aussi sur le coup. Le club maritime aurait pour lui de pouvoir proposer un échange avec l'arrière Ugo Pacome, en plus, dans l'équation.

L'ancien de Colomiers peine à s'imposer en Top 14 depuis son arrivée sur les bords de l'Atlantique et pourrait trouver un nouveau point de chute.