TOP 14. Toulouse - Bayonne : à quelle heure et sur quelle chaîne regarder le match ?

Le leader contre le troisième pour refermer le week-end, difficile de demander beaucoup mieux. Toulouse reçoit Bayonne, à Ernest-Wallon, pour le compte de la sixième journée de TOP 14. Deux petits points seulement séparent les Rouge et Noir, premiers avec 19 unités, des Basques, troisièmes avec 17.

Toulouse gagne aussi quand le rugby se complique

Le Stade Toulousain reste sur une victoire d'un autre genre à Castres. Après avoir inscrit 117 points lors de ses trois précédentes journées, le champion de France s'est contenté d'un 8-7 à Pierre-Fabre. Matthis Lebel a inscrit l'unique essai toulousain, tandis que Juan Cruz Mallia avait ouvert le score au pied.

Et ce succès raconte aussi quelque chose de ce début de saison. Toulouse sait dérouler, comme lors des 48-12 contre l'UBB ou du 40-18 face à Montpellier, mais vient de prouver qu'il pouvait également gagner une partie fermée. À Castres, les Toulousains ont notamment réussi 146 plaquages.

Bayonne arrive avec quatre victoires

En face, l'Aviron n'a rien d'un invité venu admirer Ernest-Wallon. Bayonne vient de battre le Stade Français 35-32 et affiche quatre victoires après cinq journées. Seule la lourde défaite à Pau, 70-28, fait franchement tache dans un début de championnat qui place les Basques sur le podium.

Le souvenir de la saison dernière donne d'ailleurs un petit supplément à l'affiche. Bayonne avait dominé Toulouse 40-26 à Jean-Dauger en octobre 2025. Les Rouge et Noir avaient rendu la monnaie de la pièce au retour, avec un succès 31-10 à Ernest-Wallon en janvier.

À quelle heure regarder Toulouse-Bayonne ?

Stade Toulousain - Aviron Bayonnais débutera dimanche 11 octobre à 21h05 à Ernest-Wallon et sera diffusé en direct sur Canal+. Leader contre troisième, avec seulement deux points d'écart : pour une sixième journée, l'affiche a déjà quelques parfums de printemps.