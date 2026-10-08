Michael Leitch hors groupe, Eddie Jones convoque 13 joueurs étrangers avec le Japon pour affronter les Fidji

Eddie Jones a dévoilé son groupe du Japon pour affronter les Fidji, et il est marqué par une absence de poids : celle de Michael Leitch.

Le capitaine, qui n'a pas été retenu pour ce rassemblement, vraisemblablement en raison de sa condition physique, pourrait voir sa quête d'une cinquième Coupe du monde compromise.

Dans cette liste, pas moins de treize joueurs nés ou formés à l'étranger figurent parmi les convoqués, preuve que le Japon continue de miser sur ses renforts venus d'ailleurs.

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13 joueurs étrangers dans le groupe du Japon

Comme souvent avec le Japon, le groupe d'Eddie Jones fait la part belle aux joueurs nés ou formés hors de l'Archipel.

Treize éléments sont concernés, dont cinq deuxièmes lignes (Jack Cornelsen, Warner Dearns, Harry Hockings, Michael Stolberg et Ruan Botha) et quatre troisièmes lignes (Faulua Makisi, Ben Gunter, Tiennan Costley et Esei Ha'angana).

Dans les lignes arrière, on retrouve Dylan Riley, Charlie Lawrence et Samisoni Tua au centre, ainsi que l'ailier Inoke Burua.

L'Australie fournit le plus gros contingent, avec Hockings, Stolberg et Ha'angana (né à Sydney), auxquels s'ajoutent Cornelsen et Riley, formés là-bas.

Dearns est né en Nouvelle-Zélande, tout comme Costley, Makisi vient des Tonga, Burua des Fidji et Botha d'Afrique du Sud. Quant à Ben Gunter, il est né à Bangkok. Un melting-pot que Michael Leitch, lui-même né à Christchurch, connaît bien, mais qu'il regardera cette fois depuis l'extérieur.

🇯🇵Le groupe des Brave Blossoms pour le camp d'entraînement de Beppu https://t.co/vQve70UDbx 19 avants et 17 arrières 23 japonais et 13 étrangers 3 universitaires 5 non capés 15 absents (conditions physiques) 1ère convocation de l'international à 7 japonais Riku Tokito (Musashi) https://t.co/LuPbEeUFMH — Asie Rugby (@AsieRugby) October 8, 2026

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Leitch, une 5e Coupe du monde en suspens ?

Cette absence relance une question : Michael Leitch pourra-t-il disputer la Coupe du monde 2027 en Australie ?

Écarté du rassemblement, selon toute vraisemblance pour des raisons physiques, le troisième ligne japonais, déjà présent en 2011, 2015, 2019 et 2023, vise une cinquième participation.

Un cap que seuls trois joueurs ont franchi dans l'histoire : le Samoan Brian Lima (1991-2007) et les Italiens Mauro Bergamasco (1999-2015) et Sergio Parisse (2003-2019).

Beaucoup de grands noms se sont arrêtés à quatre éditions, comme Richie McCaw, Dan Carter, Johnny Sexton ou Sam Whitelock. Pour Leitch, la route vers le record s'annonce encore incertaine.