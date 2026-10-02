Lucu avec Reus pour défier Lyon : la composition de Bordeaux pour la 5e journée de Top 14

C'est le choc de cette 5e journée : Bordeaux reçoit l'équipe du moment, le LOU Rugby. Entraînée par Karim Ghezal, cette équipe classée deuxième du championnat arrive les dents longues.

En effet, ce qui transpire dans les récits rhodaniens parus dans la presse, c'est un désir de ne pas venir faire du tourisme à Chaban-Delmas.

Et en ce sens, Yannick Bru a concocté un XV de départ très solide pour contenir l'une des meilleures attaques de l'élite, emmenée par son phénomène fidjien Jiuta Wainiqolo.

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Poirot de retour, Lucu capitaine

L'information importante pour Bordeaux, c'est le retour imminent de Jefferson Poirot à la compétition, lui qui n'a pas encore joué cette saison.

Titulaire à gauche Lasha Pkhakadze compose la première ligne avec l'inbougeable Maxime Lamothe et Sipili Falatea, qui enchaîne sa 5e titularisation en autant de matchs.

Derrière, Boris Palu, lui aussi, fait son retour à la compétition et compose l'attelage bordelais avec Cyril Cazeaux, toujours en l'absence d'Adam Coleman et d'Alex Moon, touché lors du déplacement à Perpignan le week-end dernier. Tiaan Jacobs jouera pour la première fois de la saison avec les Bordelais.

On note également l'absence de Damian Penaud, remplacé par Salesi Rayasi. Derrière, c'est du grand classique : toutes les stars du XV de France, à l'exception de Matthieu Jalibert, sont cochées. Maxime Lucu sera évidemment le capitaine de cette formation.

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Le face à face

Bordeaux et Lyon arrivent avec des dynamiques opposées : les Girondins alternent le très bon et le très mauvais, avec deux victoires nettes contre le Racing (64-5) et Paris (40-10), mais aussi deux revers lourds à Toulouse (48-12) et à Perpignan (38-25), tandis que les Lyonnais ont gagné trois de leurs quatre premiers matchs de la saison, avec notamment 51 points inscrits face à Pau.

Chaban-Delmas devrait être un atout pour les Bordelais, qui s'y sont imposés à trois reprises sur leurs cinq derniers matchs à domicile, alors que Lyon a perdu quatre de ses cinq dernières sorties, ne s'imposant qu'au Racing.

Dans les confrontations directes, les Rhodaniens ont pourtant souvent embêté Bordeaux, en gagnant trois des cinq dernières rencontres, dont un succès 22-20 à Chaban-Delmas en janvier 2025, même si l'UBB a pris le dessus lors des deux derniers duels (32-20 puis 21-17 à Lyon).