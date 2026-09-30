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''Les gars, j'aurai un peu de retard'' : Le phénomène Fineanganofo repousse son départ à Newcastle après la Coupe du monde 2027

Finalement, Newcastle ne perd pas le All Black Fehi Fineanganofo. Mais il devra l'attendre 1 an de plus.

La Rédaction 30/09/2026 à 16h15
Fehi Fineanganofo veut jouer le Mondial. Screenshot : Sky Sports
Fehi Fineanganofo veut jouer le Mondial. Screenshot : Sky Sports

Il devait être la recrue star des Red Bulls de Newcastle, en PREM Rugby, dès cette saison. Fehi Fineanganofo (1m86, 105kg) avait signé un contrat de deux ans en janvier.

Mais une première convocation chez les All Blacks a vite mis ce départ en doute. Il a ensuite gagné sa première cape lors du Nations Championship et participé à la tournée Rugby's Greatest Rivalry.

Ce que prévoit l'accord

Finalement, la révélation du dernier Super Rugby a signé un nouveau contrat d'un avec les Hurricanes et la fédération néo-zélandaise. Et ce dans le but de prétendre à la sélection en vue de la Coupe du monde.

Il ne deviendra joueur de Newcastle qu'une fois la compétition terminé. Et remercie aussi Newcastle pour son soutien et sa compréhension. Il se dit « pleinement engagé » à rejoindre le club après le tournoi.

Les réactions des Hurricanes

Pour Clark Laidlaw, entraîneur des Hurricanes, c'est une aubaine de garder son ailier pour une saison de plus. Il rappelle son bilan 2026 : titre de Super Rugby Pacific, record d'essais battu et sélection chez les All Blacks.

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Le point de vue de Newcastle

Neil McIlroy, directeur général sportif des Red Bulls, soutient l'ambition du joueur pour la Coupe du monde 2027. Il estime que cette expérience internationale s'ajoutera à des qualités qu'il juge déjà "dévastatrices".

Voyant ce qui se profilait, Newcastle avait déjà recruté un remplaçant avant la saison. Il s'agit de Werner Kok, ancien joker du Stade Toulousain qui arrive de l'Ulster. Lequel évolue dans un registre néanmoins différent de Fineanganofo.

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