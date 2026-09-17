Emmanuel Meafou s'apprête à prolonger avec Toulouse et pourrait signer le plus long contrat du Top 14

Alors qu'on annonçait la piste vers le Stade Français de plus en plus insistante, le colosse du Stade Toulousain Emmanuel Meafou devrait poursuivre l'aventure en Haute-Garonne.

En effet, Rugbyrama rapporte que l'international aux 18 sélections est proche de trouver un accord avec le club pour un contrat longue durée.

À 28 ans, il deviendrait le joueur du championnat disposant du bail le plus long, avec même une année supplémentaire en option, dépassant notamment la durée de contrat d'Antoine Dupont.

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Emmanuel Meafou au moins jusqu'en 2031 à Toulouse

En quelques semaines, le deuxième ligne est passé d'un éventuel départ à une prolongation longue durée en Haute-Garonne. En effet, selon Rugbyrama, Emmanuel Meafou devrait signer jusqu'en 2031 avec le Stade Toulousain.

Ce contrat, le plaçant d'ores et déjà parmi les plus longs baux du Top 14, dispose également d'une année supplémentaire en option, soit jusqu'en 2032, date à laquelle aucun bail ne s'est étendu pour l'instant dans l'élite française.

Une marque de confiance pour celui qui vient de fêter ses 28 ans cette année, qui serait lié au club jusqu'à ses 34 ans donc, chose qui se fait rare au Stade Toulousain, comme le prouvent les récentes annonces de départ.

Néanmoins, le profil unique du deuxième ligne international en fait un atout de poids quel que soit son âge. En ce sens, une prolongation longue durée reste tout à fait logique.

Une prolongation qui appelle d'autres départs ?

Si le champion de France en titre semble avoir effectué des efforts pour garder sa pépite, la situation contractuelle de certains cadres semble délicate.

En premier lieu, Anthony Jelonch, lui aussi approché par d'autres formations de l'élite, et notamment Castres, club qu'il connaît bien pour y avoir évolué de 2014 à 2021.

Dans un souci de respect du salary cap et au vu de la concurrence qu'il y a en troisième ligne, la prolongation d'Emmanuel Meafou pourrait gêner celle du flanker international tricolore.

Actuellement blessé, ce dernier pourrait, à 30 ans, quitter le club haut-garonnais, et si le Castres Olympique a, selon certaines informations, formulé une offre satisfaisante pour son ancien joueur, d'autres clubs sont sur le dossier.

D'autant que Baille, Ainu'u, Aldegheri, Hawkes, Vergé et Épée, sont eux aussi en en fin de contrat en juin prochain.