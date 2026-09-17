Emmanuel Meafou s'apprête à prolonger avec Toulouse et pourrait signer le plus long contrat du Top 14

Alors qu'on annonçait la piste vers le Stade Français de plus en plus insistante, le colosse du Stade Toulousain Emmanuel Meafou devrait poursuivre l'aventure en Haute-Garonne.
En effet, Rugbyrama rapporte que l'international aux 18 sélections est proche de trouver un accord avec le club pour un contrat longue durée.
À 28 ans, il deviendrait le joueur du championnat disposant du bail le plus long, avec même une année supplémentaire en option, dépassant notamment la durée de contrat d'Antoine Dupont.« Si j’en ai encore dans le fût » : à 33 ans, Dorian Aldegheri refuse encore de fixer la date de la fin avec Toulouse
Emmanuel Meafou au moins jusqu'en 2031 à Toulouse
En quelques semaines, le deuxième ligne est passé d'un éventuel départ à une prolongation longue durée en Haute-Garonne. En effet, selon Rugbyrama, Emmanuel Meafou devrait signer jusqu'en 2031 avec le Stade Toulousain.
Ce contrat, le plaçant d'ores et déjà parmi les plus longs baux du Top 14, dispose également d'une année supplémentaire en option, soit jusqu'en 2032, date à laquelle aucun bail ne s'est étendu pour l'instant dans l'élite française.
Une marque de confiance pour celui qui vient de fêter ses 28 ans cette année, qui serait lié au club jusqu'à ses 34 ans donc, chose qui se fait rare au Stade Toulousain, comme le prouvent les récentes annonces de départ.
Néanmoins, le profil unique du deuxième ligne international en fait un atout de poids quel que soit son âge. En ce sens, une prolongation longue durée reste tout à fait logique.
Une prolongation qui appelle d'autres départs ?
Si le champion de France en titre semble avoir effectué des efforts pour garder sa pépite, la situation contractuelle de certains cadres semble délicate.
En premier lieu, Anthony Jelonch, lui aussi approché par d'autres formations de l'élite, et notamment Castres, club qu'il connaît bien pour y avoir évolué de 2014 à 2021.
Dans un souci de respect du salary cap et au vu de la concurrence qu'il y a en troisième ligne, la prolongation d'Emmanuel Meafou pourrait gêner celle du flanker international tricolore.
Actuellement blessé, ce dernier pourrait, à 30 ans, quitter le club haut-garonnais, et si le Castres Olympique a, selon certaines informations, formulé une offre satisfaisante pour son ancien joueur, d'autres clubs sont sur le dossier.
D'autant que Baille, Ainu'u, Aldegheri, Hawkes, Vergé et Épée, sont eux aussi en en fin de contrat en juin prochain.
Voilà un contrat qui montre l'importance du joueur. Il est clair qu'on a assigné des tâches à ce joueur qui lui correspondent comme un gant. Son association avec Flament fait une seconde ligne hors pair.
Surtout avec les 8 changements, un deuxième ligne qui tiens 80 minutes à ce niveau c'est costaud
Oui, et de ce gabarit.
Ça paraît logique car Toulouse lui a tout donné, et lui le leur rend bien.
Génial, Paris aura fait monter les enchères pour pas grand-chose.
Le Midol annonce sa prolongation de 4 ans, ce serait donc officiel...
Lacroix a du faire un gros chèque, mais en perdant Cros et surtout Ramos, il avait les moyens de faire ce chèque.
Ramos, spécifiquement placé au poste de 15, sera cuit après la Coupe du monde, vous verrez.
C’est un super compétiteur et il n’a pas envie de finir comme un vieux berger allemand avec les pattes arrière qui traînent. C’est loyal de sa part de partir pour être positionné en 10 pour les deux ou trois années qu’il lui reste.
Alors certes, Toulouse perd un buteur d’exception, mais ils ont du monde à ce poste.
Le problème est plus du côté du R92 (qui vient d’embaucher Retière, preuve qu’il n’y a pas que Toulouse qui a des soucis de salary cap) avec la défense qu’ils ont en ce moment, ils risquent de se retrouver en Pro D2. Jacky est coincé, car il vient de resigner Patrice Collazo, alors qu’il avait lui-même déclaré: "J’ai quand même hésité après la tôle prise chez l’UBB".
Là, ils vont chez mes amis rochelais, et ça ne va pas s’arranger 😅.
Qui vivra verra !
Retière, partout où il est passé, il a laissé de bons souvenirs et des regrets quant à son départ, mais aucun de ses anciens clubs à fait l'effort de le garder...
Pourtant, quel guerrier ! Il va faire gagner la CC au racing 😉
Oui, c'est un très bon joueur dit "de club".
Mais pour moi, le R92 ne sera pas dans le Top 6, mais Top 8 peut-être. Je dois donc rajouter que c’est quand même assez aberrant d’être qualifié pour une CC en étant Top 8.
Cette coupe avec les Sud-Africains ne veut plus rien dire et bientôt ne vaudra plus grand-chose.
Va falloir quand même redresser la barre, car avec 112 points encaissés en deux matchs, c’est pas juste un petit trou dans le bateau 😂😂😂. Ils prennent l’eau de partout et ils vont à La Rochelle, qui eux ont été assez chanceux en ce début de championnat.
C'est ce que j'allais Rétière c'est un talisman pour avoir la CC.
Outre les problemes specifiques du ST qui semblent avoir été réglés avec cette amende ( à voir si le ST donnera une suite pour la notion de contrat d'image dans le panier des attributs du SC ) la réalité est que tout comme Bordeaux, son plafond de salary cap va diminuer avec la refonte des rajouts degressifs en fonction du nombre d'internationaux
Pour Toulouse c'est quasi 1 million d'euro ( fourchette basse ) et pour UBB 400 Ke
Donc oui ces deux clubs sont les plus impactés par ce nouveau calcul et Toulouse l'est beaucoup plus pour a que pour son amende