Deux essais en trop pour le Stade Toulousain face à Montpellier ? Joan Caudullo cible Antoine Dupont à chaque fois

Large vainqueur des Héraultais dans le chaudron d'Ernest-Wallon, les hommes d'Ugo Mola se sont imposés grâce à une charnière pour le moins remuante.
Antoine Dupont et Romain Ntamack, logiquement à l'initiative sur de nombreuses actions de marque, y sont même allés de leurs réalisations, marquant trois essais dont un doublé pour le demi de mêlée des Rouge et Noir.
Mais le manager montpelliérain, qui apparaissait très touché en conférence de presse, évoque deux erreurs criantes sur des actions de marque adverses.Un doublé et 4 titularisations consécutives : Dimitri Delibes retrouve Toulouse avec le MHR dans un tout autre contexte
Deux essais validés à tort pour Toulouse ?
À la conclusion d'une action de 100 mètres, Romain Ntamack aplatit juste avant la mi-temps entre les perches du MHR, s'offrant ainsi son deuxième essai de la saison.
Pour autant, un hors-jeu est signalé par le technicien héraultais au départ de l'action, et c'est Antoine Dupont qui est visé.
Le demi de mêlée sera à nouveau pointé du doigt au retour des vestiaires, alors qu'il file dans l'en-but après avoir volleyé le ballon vers l'avant pour éviter la défense de Jon Echegaray, deux incidents qui n'ont pas plu au manager de Montpellier.
"On manque aussi un peu de communication avec l'arbitre pour arriver à annuler certains essais qui n'y sont pas. Je ne sais pas ce que faisait l'arbitre vidéo. Il n'a pas trop aidé Adrien Marbot sur certains points et ça m'embête un peu parce que je pense qu'ils n'avaient pas besoin de ça ce soir, vu notre efficacité. […] Ça doit être vu à la vidéo, mais Adrien ne peut pas le voir. Ce n'est pas ce qui fait le score du match mais il faut qu'on grandisse là-dessus, être plus précis sur ce qu'on demande à l'arbitre vidéo pour qu'il puisse revenir. Des équipes le font bien et nous, on ne le fait pas assez bien."
Joan Caudullo en conférence de presse (RMC)
Toulouse retrouve la tête du Top 14
Malgré ces deux faits de jeu, le Stade Toulousain retrouve la tête du Top 14 après sa victoire bonifiée face à Montpellier (40-18), qui lui rapporte cinq points et le porte à 15 unités au classement.
Battus dès la première journée, les Rouge et Noir sont sur une série de trois succès, dont un net 48-12 face à l'UBB, et affichent la meilleure différence de points du championnat (+61).
Ils devancent d'un point Lyon et Pau, tous deux à 14, mais le classement reste serré, avec Bayonne à 13 points, et les Toulousains devront confirmer dès samedi sur le terrain de Castres.
et le calin un peu long de Hounkpatin/Neti quelqu'un l'a vu ?
J'ai trouvé bizare que personne ne le rediffuse pour voir le qui quoi.
où on découvre que caudullo est meilleur arbitre que les arbitres, meilleur technicien et meilleur commentateur...
je suis déçu qu'il n'évoque pas les plongeons piscine des joueurs du mhr qui dépassent le porteur de balle sur 1 mètre, se jettent à plat ventre dans les rucks ou plaquent avec l'épaule ...
Un peu décevant de sa part.
Le MHR a fait un bon match. Mais il s'agirait aussi de considérer son incapacité à marquer après avoir breaké par exemple, c'est à dire à optimiser les actions dans certaines zones et cette capacité de venir impacter fort la défense sans vraiment en tirer profit face à une équipe qui joue à 14. Ce que le ST a su faire dans des actions plus cliniques, mais pas que. La défense du ST a été aussi mise à l'honneur. Je m'attendais à ce qu'elle souffre plus du fait des absences de Cros, Willis, Méafou ... qui sont des gros défenseurs surtout sur les gros porteurs adverses.
Quand tu passes 1/4 d’heure a 1 mètre de la ligne adverse sans marquer , il faut peut être pas chercher trop loin, il est certain que si le Stade n’avait pas marqué d’essais le MHR aurait sûrement gagné.
MDR
Mauvais perdant !
S'il voulait ramené des points il n'avais qu'a envoyer l'équipe type du MHR, au lieu d'envoyer une équipe avec peu de titulaires de la "grosse" équipe
Caudullo n'aime pas perdre, c'est une bonne chose pour son club...
Mais il parle de 2 fautes d'arbitrage que cet article ne détaille pas sauf à citer Dupont comme responsable...
Cher @ Nathan Heuillet, serait-il possible d'avoir des images demontrant ces erreurs d'abitrage svp ??
l'article précise quand même que Toulouse a gagné "Malgré ces deux faits de jeu" :)
Certes, mais ces 2 essais font mal à la tete des Cistes, sans ces essais, le score aurait pu être différent...sans B.O par ex
c'était le "malgré" que je pointais alors qu'ils auraient plutôt dû utiliser "grâce", du moins selon Caudullo
Dans l'interview, il parle d'abord de leurs erreurs, du fait qu'ils ne marquent pas sur leurs temps forts à cause d'imprécisions techniques et qu'ils prennent un essai de classe mondiale qui leur coupe les pattes.
Il précise que le meilleur a gagné mais qu'il y avait des situations où la situation aurait pu être plus difficile pour le ST si ses joueurs avaient signalé avec respect à l'arbitre les fautes à vérifier : Camara retenu sur un ruck qui ne peut pas défendre et un hors-jeu de Dupont d'un mètre.
Il dit aussi que Dupont envoie le ballon par-dessus un défenseur à la main pour le récupérer derrière.
Je n'ai regardé que la première mi-temps mais il parait que canal a fait une palette sur cette situation de Camara donc elle doit y être. Pour le hors-jeu et le jeu de main illégal, c'est nettement plus flou. Parmi toutes les situations de l'essai de 80m, difficile de savoir de quel hors-jeu il parle mais ce n'est pas flagrant (pour le moins) et le dribbling est involontaire, Dupont essaie de contrôler le ballon mais ne semble pas faire volontairement passer par-dessus son adversaire.
je viens de regarder le résumé, le dribbling en l'air, il n'y a pas de faute, le tirage de maillot sur Camara y est mais pas sûr qu'il ait une incidence sur l'action.
Le hors-jeu, je ne sais pas de quelle situation il parle. Sur celles qu'il y a dans le résumé, il n'y a rien qui m'ait sauté aux yeux.
En direct, il y avait l'en-avant de Thomas qui n'avait pas été vu et qui a donné une mélée à 5 pour Toulouse au lieu de MHR mais je crois que l'arbitre fait vérifier et dit qu'il n'y a rien de clair et évident.
Le jonglage de Dupont vers l'avant et par dessus le défenseur, on l'a vu.
J'ignorais que c'était illégal,
Caudullo a l'air de le penser, lui ?
Quant au hors-jeu, ce ne serait pas le 1er qui passe à la trappe. Revenir avant le départ de l'action offensive qui aboutit à l'essai toulousain pour siffler une faute survenue 2-3 minutes auparavant, ce n'est pas dans l'esprit du jeu (et on s'en fiche mais moi ça me dérange.)
Si HJ avéré, l'arbitre vidéo doit faire interrompre l'action suivante au plus vite.
Le "jonglage" pour éviter un adversaire est interdit d'après WR, sauf s'il est fait involontairement.
Il avait déjà fait cela face aux Anglais en 2021, volontairement, et n'avait pas été pénalisé pour autant.
c'est exactement cette action à laquelle j'avais pensé.
Sur le coup, l'arbitre avait dit que projeter le ballon vers l'avant pour soi-même en essayant de le contrôler (c'est à dire que le joueur n'est pas déjà en contrôle du ballon ) n'est pas pénalisable.
Je pense par exemple à un joueur qui essaie de récupérer un coup de pied adverse, qui rebondit en avant sur ses bras et qui le récupère avant qu'il ne touche le sol ne sera pas pénalisé d'un en avant.
C'est évidemment différent si le ballon est récupéré par un coéquipier ou un adversaire .
Cela devient lassant tous ces entraîneurs qui viennent chouiner à la fin des matchs. Il est grand temps que les instances dirigeantes remettent un peu d'ordre dans ce foutoir...