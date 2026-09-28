Deux essais en trop pour le Stade Toulousain face à Montpellier ? Joan Caudullo cible Antoine Dupont à chaque fois

Large vainqueur des Héraultais dans le chaudron d'Ernest-Wallon, les hommes d'Ugo Mola se sont imposés grâce à une charnière pour le moins remuante.

Antoine Dupont et Romain Ntamack, logiquement à l'initiative sur de nombreuses actions de marque, y sont même allés de leurs réalisations, marquant trois essais dont un doublé pour le demi de mêlée des Rouge et Noir.

Mais le manager montpelliérain, qui apparaissait très touché en conférence de presse, évoque deux erreurs criantes sur des actions de marque adverses.

Un doublé et 4 titularisations consécutives : Dimitri Delibes retrouve Toulouse avec le MHR dans un tout autre contexte

Deux essais validés à tort pour Toulouse ?

À la conclusion d'une action de 100 mètres, Romain Ntamack aplatit juste avant la mi-temps entre les perches du MHR, s'offrant ainsi son deuxième essai de la saison.

Pour autant, un hors-jeu est signalé par le technicien héraultais au départ de l'action, et c'est Antoine Dupont qui est visé.

Le demi de mêlée sera à nouveau pointé du doigt au retour des vestiaires, alors qu'il file dans l'en-but après avoir volleyé le ballon vers l'avant pour éviter la défense de Jon Echegaray, deux incidents qui n'ont pas plu au manager de Montpellier.

"On manque aussi un peu de communication avec l'arbitre pour arriver à annuler certains essais qui n'y sont pas. Je ne sais pas ce que faisait l'arbitre vidéo. Il n'a pas trop aidé Adrien Marbot sur certains points et ça m'embête un peu parce que je pense qu'ils n'avaient pas besoin de ça ce soir, vu notre efficacité. […] Ça doit être vu à la vidéo, mais Adrien ne peut pas le voir. Ce n'est pas ce qui fait le score du match mais il faut qu'on grandisse là-dessus, être plus précis sur ce qu'on demande à l'arbitre vidéo pour qu'il puisse revenir. Des équipes le font bien et nous, on ne le fait pas assez bien."

Joan Caudullo en conférence de presse (RMC)

Toulouse retrouve la tête du Top 14

Malgré ces deux faits de jeu, le Stade Toulousain retrouve la tête du Top 14 après sa victoire bonifiée face à Montpellier (40-18), qui lui rapporte cinq points et le porte à 15 unités au classement.

Battus dès la première journée, les Rouge et Noir sont sur une série de trois succès, dont un net 48-12 face à l'UBB, et affichent la meilleure différence de points du championnat (+61).

Ils devancent d'un point Lyon et Pau, tous deux à 14, mais le classement reste serré, avec Bayonne à 13 points, et les Toulousains devront confirmer dès samedi sur le terrain de Castres.