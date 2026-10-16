Babillot capitaine, grande première pour Maël Turpin et Mate Gurtskaia avec Castres : les Tarnais cherchent la recette à droite de la mêlée

Castres est au pied du mur et doit relancer une dynamique en passant par cette compétition européenne.

Pour son retour en Challenge Cup, les Tarnais vont s’appuyer sur un solide paquet d’avants emmené par le capitaine du jour, Mathieu Babillot, mais également sur deux jeunes piliers droits : le titulaire Mate Gurtskaia, de retour de prêt d’Albi, et Maël Turpin, capé cet été avec l’équipe de France U20.

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Deux joueurs très attendus

Si le Castres Olympique cale en championnat, affichant un bilan assez terne de deux victoires à domicile face à Vannes et Toulon et végétant en bas du classement, l’arrivée de la Challenge Cup peut tout changer.

En effet, Xavier Sadourny, qui d’habitude fait preuve de pragmatisme en championnat en alignant rarement des joueurs aussi inexpérimentés, change de fusil d’épaule.

De quoi permettre à Castres de, pourquoi pas, repartir sur une note plus positive en championnat, mais surtout de stabiliser enfin sa mêlée.

En souffrance depuis les blessures de Will Collier et Alex Burin, les Tarnais cherchent à retrouver une assise confortable devant, ce qui pourrait passer par du turnover en première ligne.

Castres a commis 66 pénalités en 6 matchs, soit le 9e pire ratio du championnat. Neuf sont au crédit de Nicolas Corato (5 matchs, 257 minutes au total) et deux pour Levan Chilachava (4 matchs, 137 minutes au total).

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Gabriel, Meka et Dupuy titulaires

Parmi les éléments qui récoltent les fruits de ce turnover, le deuxième ligne arrivé de Nevers, Chris Gabriel, rend des copies plutôt correctes depuis la rencontre à Clermont. Il est titularisé juste devant Simon Meka et Mathieu Babillot.

Le jeune numéro 7, formé à Albi, inaugurera sa deuxième titularisation en Challenge Cup, lui qui faisait partie des 15 jeunes Espoirs qui, en décembre 2020, ont défié Newcastle au Stade Pierre-Fabre.

Enfin, à la mêlée, Colin Dupuy a été préféré à Gauthier Doubrère, qui prend place sur le banc des remplaçants. C’est la première titularisation en professionnel du demi de mêlée de 20 ans.

La saison passée, il avait notamment disputé trois rencontres de Top 14, marquant deux essais au total.