Autumn Nations Series. Le coaching de Galthié, le combat, les Tricolores réagissent à la victoire face aux Pumas

Premier match et première victoire pour les Bleus face à l'Argentine. Retrouvez les réactions des joueurs de l'équipe de France et de Fabien Galthié.

Thibaud Flament L’entame a été compliquée où nous avons réalisé pas mal de fautes mais nous avons su collectivement répondre par la suite. On s’était préparés à un match accroché et nous avons été servis. L’équipe n’est pas tombée dans la bêtise et nous avons rééquilibré l’ensemble après pour gagner ce match.

Gaël Fickou On savait que face aux Argentins ce n’est jamais facile, ils ont mis le coeur et tout ce qu’il fallait. Nous avons gagné et ce devant nos supporters, un vrai plaisir. Ce n’est pas le match le plus abouti que nous avons fait mais c’est normal, on retrouve nos repères. cela ira de mieux en mieux.

François Cros En début de match, nous avons pas su mettre en place notre jeu alors cela nous a pas mal frustré. Même si on s’est pas mal crispé, nous avons réussi à garder la tête froide et à scorer petit à petit. Nous avons su faire preuve d’une belle solidité défensive pour l’emporter ce soir face à une équipe argentine accrocheuse.

Fabien Galthié via Rugbyrama C’était une possibilité que l’on avait de changer totalement la composition et notre façon de jouer en faisant entrer Jonathan Danty en premier centre. On avait ça dans notre bande de finisseurs et on l’a fait quand l’on a senti le besoin d’apporter plus d’impact. Ce n’est pas de la responsabilité de Romain. Nous étions malmenés dans le combat d’avants et c’est pourquoi l’on a coaché avec des joueurs qui ont pu nous apporter de l’agressivité. C’était un match où il a fallu changer d’organisation.

Anthony Jelonch via L'Equipe Ça a été un match très âpre, avec beaucoup de combat. On a été battus dans les rucks et les contacts en première période, on a redressé la barre en deuxième période. On a fait preuve de courage, on n'a pas trop encaissé de points en première période, on a été courageux en défense, c'est positif.