Après Ramos, Cros et Ainu'u, nouvelle menace de départ à Toulouse : un club a déjà fait une offre à Cyril Baille

En fin de contrat avec le Stade Toulousain, le gaucher international aux 57 capes avec le XV de France pourrait s'engager avec une autre formation du Top 14.

Comme nous l'apprend Sud Ouest, Cyril Baille pourrait bien rejoindre la côte atlantique et Bayonne, qui a déjà formulé une offre à l'actuel Toulousain.

Âgé de 33 ans, ce dernier pourrait profiter de ce contrat pour étendre sa remarquable longévité au haut niveau, même si Bayonne lui propose un bail plutôt court.

"Il fallait que je revienne en forme", avant les prochaines échéances du XV de France, Cyril Baille retrouve Toulouse en forme et conserve une place parmi les 33 Bleus protégés

Deux ans à Bayonne ?

Si les informations de Sud Ouest sont vraies, le pilier gauche international français pourrait prolonger son aventure professionnelle jusqu'à ses 35 ans minimum.

Le club basque aurait formulé une offre jusqu'en 2029, chose qui pourrait notamment permettre à celui qui rêve forcément d'un dernier Mondial avec les Bleus de se focaliser uniquement sur sa saison.

Un poids en moins pour celui qui a connu dernièrement de gros soucis de santé liés à une blessure à la cheville récalcitrante, qui l'empêche de performer de façon optimale.

Sa venue à Bayonne pourrait également permettre au staff de Laurent Travers d'utiliser la solide expérience de Cyril Baille pour former la jeunesse montante. Lucas Official, Pierre Castillon et même Andy Bordelai seraient en concurrence avec le gaucher toulousain en cas d'arrivée.

Cyril Baille nous fait apprécier son beau jeu de jambes🕺 #SixNations | #SixNations2023 https://t.co/wxNue9BQO8 — Six Nations (FR) (@SixNations_FR) March 3, 2023

Cyril Baille à son prime

Cissou en a encore sous la pédale, c'est certain, mais il est désormais loin de sa saison 2023-2024 : en seulement 473 minutes de jeu en Top 14, le pilier gauche a porté le ballon à 85 reprises, battu 8 défenseurs et réussi 88 % de ses passes, des chiffres rares à son poste.

Toujours aussi précieux dans le combat, il affiche 41 plaquages avec 87 % de réussite, tout en restant discipliné avec une seule pénalité concédée et aucun carton.

De quoi rappeler que, malgré ses 33 ans, l'international tricolore a encore de beaux restes et de quoi convaincre Bayonne de miser sur lui.