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Après Ramos, Cros et Ainu'u, nouvelle menace de départ à Toulouse : un club a déjà fait une offre à Cyril Baille

Alors qu'il est en fin de contrat en juin prochain, le pilier gauche du Stade Toulousain Cyril Baille intéresserait d'autres formations de l'élite française.

Nathan Heuillet 08/10/2026 à 11h31
Cyril Baille pourrait bien quitter Toulouse et rejoindre une autre écurie de l'élite française. ©INPHO/Dan Sheridan (EPCR)
Cyril Baille pourrait bien quitter Toulouse et rejoindre une autre écurie de l'élite française. ©INPHO/Dan Sheridan (EPCR)

En fin de contrat avec le Stade Toulousain, le gaucher international aux 57 capes avec le XV de France pourrait s'engager avec une autre formation du Top 14.

Comme nous l'apprend Sud Ouest, Cyril Baille pourrait bien rejoindre la côte atlantique et Bayonne, qui a déjà formulé une offre à l'actuel Toulousain.

Âgé de 33 ans, ce dernier pourrait profiter de ce contrat pour étendre sa remarquable longévité au haut niveau, même si Bayonne lui propose un bail plutôt court.

"Il fallait que je revienne en forme", avant les prochaines échéances du XV de France, Cyril Baille retrouve Toulouse en forme et conserve une place parmi les 33 Bleus protégés

Deux ans à Bayonne ?

Si les informations de Sud Ouest sont vraies, le pilier gauche international français pourrait prolonger son aventure professionnelle jusqu'à ses 35 ans minimum.

Le club basque aurait formulé une offre jusqu'en 2029, chose qui pourrait notamment permettre à celui qui rêve forcément d'un dernier Mondial avec les Bleus de se focaliser uniquement sur sa saison.

Un poids en moins pour celui qui a connu dernièrement de gros soucis de santé liés à une blessure à la cheville récalcitrante, qui l'empêche de performer de façon optimale.

Sa venue à Bayonne pourrait également permettre au staff de Laurent Travers d'utiliser la solide expérience de Cyril Baille pour former la jeunesse montante. Lucas Official, Pierre Castillon et même Andy Bordelai seraient en concurrence avec le gaucher toulousain en cas d'arrivée.

Cyril Baille à son prime

Cissou en a encore sous la pédale, c'est certain, mais il est désormais loin de sa saison 2023-2024 : en seulement 473 minutes de jeu en Top 14, le pilier gauche a porté le ballon à 85 reprises, battu 8 défenseurs et réussi 88 % de ses passes, des chiffres rares à son poste.

Toujours aussi précieux dans le combat, il affiche 41 plaquages avec 87 % de réussite, tout en restant discipliné avec une seule pénalité concédée et aucun carton.

De quoi rappeler que, malgré ses 33 ans, l'international tricolore a encore de beaux restes et de quoi convaincre Bayonne de miser sur lui.

Michmich31
Michmich31

Pourquoi dès qu'il y a une rumeur de transfert Bayonne est sur les crocs c'est fou !


Jak3192.2
Jak3192.2

Les "séniors" toulousains sont très recherchés dis donc ! 😮


Ce qui, semble t'il, n'est pas vraiment le cas dans la vie pro tout court... 😂


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Chandelle 72
Chandelle 72

C'est moi ou Bayonne saute sur tous les joueurs en fin de contrat.
Est-ce que ce ne serait pas une façon de raisonner de travers ?


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Aurélien Boucherie (Amis à Laporte)
Aurélien Boucherie (Amis à Laporte)

J'espère qu'on ne va pas avoir droit à un article par joueur en fin de contrat...


🤣 1
Jak3192.2
Jak3192.2

Yaura pas mal d'articles... 😅
Ca fera de la lecture


🤣 1
Emilienne t'arnaque
Emilienne t'arnaque

Non, seulement les toulousains. Les autres, on s'en fiche un peu, non ? (second degré de rigueur...)


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gilbertgilles
gilbertgilles

Je like pour le second degré! @Emilienne t'arnaque


balobal
balobal

En plus ils parlent des fins de contrat dans un an ou 2 parfois


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